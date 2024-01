Slovenskí europoslanci reagujú na uznesenie Európskeho parlamentu kritizujúce vládu Roberta Fica

K hlasovaniu v súvislosti s plánovaným rušením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na Slovensku sa vyjadrili viacerí slovenskí europoslanci.

Ivan Štefanec (KDH/EPP) pre TASR pripomenul, že EP je zodpovedný za kontrolu európskeho rozpočtu a stál za kontrolami, ktoré na Slovensku viedli k odhaleniu rozkrádania eurofondov v agrosektore. „Tieto podvody sú riešené na Úrade špeciálnej prokuratúry, a preto je na európskej pôde citlivo vnímaná snaha o zrušenie tejto kľúčovej protikorupčnej inštitúcie,“ povedal.

Vladimír Bilčík z frakcie ľudovcov (EPP) zdôraznil, že europarlament vyslal vláde jasný politický odkaz. „Drvivá väčšina europoslancov naprieč politickými skupinami a členskými krajinami hovorí jednoznačné 'nie' búraniu protikorupčných základov Slovenska. Fico má všetko vo svojich rukách. Môže zastaviť škodlivé zmeny, ktoré spustil. Európa nás sleduje a premiérovi hovorí: 'Vyberte si Slovensko a spravodlivosť pre všetkých, nie seba a svojich ľudí',“ odkázal.

Monika Beňová (Smer-SD/nezaradená) označila uznesenie o Slovensku za plné „výmyslov a poloprávd“. Podľa nej sa opoziční predstavitelia pri jeho formulovaní snažili poškodiť reputáciu svojej vlastnej krajiny. „Naučili sa to robiť proti iným členským štátom a teraz sa naša opozícia postavila na európskej úrovni proti Slovensku. Prehrali voľby, túžia po pomste a držia sa hesla: 'Čím horšie tým lepšie' – bez ohľadu na dôsledky,“ zdôraznila. Podľa nej je cieľom opozície vydierať euroinštitúcie a manipulovať existujúce pravidlá tak, aby došlo k pozastaveniu platieb učených na vyrovnávanie rozdielov v rámci slovenských regiónov, rozvoj v sociálnej oblasti, podporu poľnohospodárstva, školstva či zdravotníctva.

Robert Hajšel (Smer-SD/nezaradený) na sociálnej sieti vyhlásil, že je proti rezolúciám presadzovaným v zahraničí, ktoré odsudzujú vlastnú krajinu. Rezolúcia „prevažne z dielne slovenských opozičných strán je nevyvážená a obsahuje viacero manipulácií vytvárajúcich skreslený obraz o Slovensku až do tej miery, že ako nezainteresovaný cudzinec by ste k nám radšej ani necestovali,“ napísal Hajšel. Opozícii priznal právo na domáce protesty, ale prenášanie domácich záležitostí do europarlamentu nepovažuje za nápomocné pre SR. Ako pripomenul, uznesenie nebude mať pre Slovensko konkrétne právne následky, ale podľa neho poškodí imidž štátu v inštitúciách EÚ.

Martin Hojsík (PS/Obnovme Európu) poznamenal, že ku kritike Európskej komisie a Európskej prokuratúry voči plánovaným legislatívnym zmenám na Slovensku sa svojím uznesením pridal aj europarlament. „Premiér sa dostal s promafiánskym balíkom do úzkych, keď proti Slovensku postavil európske inštitúcie. Deje sa to z jediného dôvodu – pre likvidáciu právneho štátu a konkrétne pre drastické znižovanie trestov za korupciu, odstavenie vyšetrovateľov v polícii, oslabenie postavenia oznamovateľov a likvidáciu špeciálnej prokuratúry,“ vysvetlil. Tvrdí, že uznesenie EP nie je postojom niekoľkých slovenských europoslancov, ale pozícia väčšiny politických skupín a veľkej väčšiny europoslancov, najmä zo západných členských štátov.

Miriam Lexmann (KDH/EPP) pripomenula, že KDH bolo od začiatku proti tomu, aby sa slovenská vnútropolitická otázka prenášala na pôdu EP, a preto uznesenie o Slovensku nepodporila. „Zdôrazňujem však, že naša strana a aj ja osobne sa staviam proti rušeniu ÚŠP a novele Trestného zákona a robím všetko pre to, aby sa nám podarilo zastaviť toto ohrozenie spravodlivosti a boja proti korupcii na domácej pôde,“ povedala. Zároveň odmietla „nehorázne klamstvá“ koalície o tom, že v Bruseli otvorila otázku odňatia eurofondov pre Slovensko.

Podľa Eugena Jurzycu (SaS/Európski konzervatívci a reformisti) je schválenie tohto uznesenia odkazom pre vládu SR, aby návrh na zrušenie ÚŠP a novelu Trestného zákona stiahla. „Vládna koalícia totiž škodí Slovensku a dostáva našu krajinu do medzinárodnej izolácie, pričom poškodzuje naše dlhoročné partnerstvá,“ Uznesenie, ktoré podporilo 496 poslancov EP vrátane neho, je „dôkazom, že celá Európa citlivo vníma, akým smerom sa Slovensko uberá“, dodal.

Jozef Mihál (Obnovme Európu) tvrdí, že europarlament uznesením vyzval slovenskú vládu na dodržiavanie zásad právneho štátu a lojálnej spolupráce s inštitúciami EÚ. „Snahy Róberta Fica a vládnej koalície zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry na Slovensku v skrátenom legislatívnom konaní ohrozujú integritu súdnych procesov. Výzva vláde na zastavenie deštrukcie právneho štátu je preto namieste, vzhľadom na možné dôsledky na finančné záujmy Únie, ako aj na protikorupčný rámec EÚ,“ povedal.

Peter Pollák (Slovensko/EPP) podotkol, že EÚ sa nemôže nečinne prizerať krokom slovenskej vlády a že v EP panuje veľké znepokojenie a neistota ohľadne ďalšieho vývoja na Slovensku. „Táto rezolúcia má podporiť hlas protestujúcich občanov! Ide o ochranu právneho štátu a demokratických princípov nielen u nás doma, ale aj o ochranu záujmov a demokracie v EÚ,“ uviedol.