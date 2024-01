EP prijal mandát na rokovania o preukaze EÚ a parkovacej karte ZŤP

V mandáte, ktorý pripravil Výbor EP pre zamestnanosť a sociálne veci, sa zavádzajú lehoty na vydávanie a predlžovanie preukazov – do 60 dní pre preukaz EÚ osôb so zdravotným postihnutím (ZŤP) a do 30 dní pre parkovaciu kartu. Parlament zavádza aj možnosť požiadať o digitálnu verziu parkovacej karty, ktorá bude hotová do 15 dní.

Zákonodarcovia navrhujú, aby boli obe karty dostupné vo fyzickom aj digitálnom formáte a bezplatne. Chcú, aby pravidlá a podmienky, keď niekto žiada o kartu, boli dostupné v prístupných formátoch vrátane národných a medzinárodných posunkových jazykov a Braillovho písma a v ľahko zrozumiteľnom jazyku.

Poslanci tvrdia, že členské štáty a Európska komisia by mali zvýšiť informovanosť občanov o európskom preukaze a parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím, a to aj vytvorením webovej stránky s informáciami o tom, ako získať, používať a obnovovať karty vo všetkých jazykoch EÚ vrátane posunkových.

Spravodajkyňa pre túto oblasť Lucia Ďuriš Nicholsonová zdôraznila, že tento zákon uľahčí nielen cestovanie, ale zároveň premení zmluvný záväzok EÚ o voľnom pohybe pre všetkých Európanov na skutočnosť.

„Verím, že existuje dobrá politická vôľa zo strany europarlamentu a Rady EÚ rýchlo dosiahnuť dohodu. Toto je začiatok, nie koniec. Boj za to, aby osoby so zdravotným postihnutím mali rovnaké práva ako každý iný občan EÚ, je dlhodobý a musíme priniesť zmeny do legislatívy EÚ, najmä v oblasti sociálnej ochrany,“ vysvetlila.

Rokovania s belgickým predsedníctvom v Rade EÚ, ktoré za europarlament povedie Ďuriš Nicholsonová, sa začnú koncom januára. Členské štáty sa už dohodli na svojom stanovisku k obom preukazom, čo znamená, že dohoda medzi inštitúciami EÚ môže byť rýchla.