Prezidentka je presvedčená, že predkladatelia nevedia o dosahoch Trestného zákona

Ak by sa stretli s ľuďmi z praxe ešte pred predložením novely, tak by takýto návrh v súčasnosti v parlamente nebol. Uviedla to po stredajšom stretnutí s právnymi expertmi a právnickými autoritami.

„Bolo to zaujímavé a silné počúvanie, takáto odborná debata mala byť nielenže súčasťou riadneho legislatívneho procesu, ale dokonca mala predchádzať pri zámere prijať takto zásadné zmeny,“ povedala hlava štátu. Pripomenula, že s ministrom spravodlivosti sa stretla koncom minulého roka a nevie, s akými odborníkmi sa o návrhu rozprával. „Pokiaľ viem, ani odborné kapacity ministerstva spravodlivosti sa nepodieľali na tvorbe tejto novely,“ podotkla Čaputová.

Mnohé argumenty, ktoré zazneli na stredajšom stretnutí, zhrnie prezidentka vo štvrtok (18. 1.) vo svojom vystúpení v parlamente. „Zaznievali rôzne aspekty praktických dosahov noviel na konkrétnych prípadoch. To sú tie nuansy skryté v konkrétnych prípadoch a odborníci z praxe dokonca na mnohé z nich prichádzajú až postupne,“ povedala. Čaputová dodala, že dlho bola predmetom debaty otázka premlčacej doby.