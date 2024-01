Lagardová: ECB by mohla začať znižovať sadzby už počas leta

ECB začala v júli 2022 zvyšovať úrokové sadzby bezprecedentným tempom v snahe skrotiť prudko rastúcu infláciu po tom, ako ruský útok na Ukrajinu spôsobil skokové zvýšenie cien energií. Ústup inflačných tlakov a ochladzovanie hospodárstva v eurozóne viedli ECB na jej posledných dvoch zasadnutiach k ponechaniu úrokov na nezmenenej úrovni. Viacerí predstavitelia ECB zároveň naznačili, že zníženie sadzieb by mohlo nastať už toto leto.

„Povedala by som, že aj to je pravdepodobné,“ uviedla Lagardová v rozhovore pre televíziu Bloomberg vo švajčiarskom Davose, kde sa zúčastňuje na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF). „Musím však byť zdržanlivá, pretože hovoríme aj to, že sme závislí od údajov, a že stále existuje určitá miera neistoty a niektoré ukazovatele nie sú zastabilizované na úrovni, na ktorej by sme ich chceli vidieť,“ dodala šéfka ECB.

Trhy pôvodne počítali so znížením sadzieb už od apríla, ale viacerí členovia Rady guvernérov ECB sa v posledných týždňoch snažili tieto očakávania tlmiť. Inflácia v eurozóne dosiahla v uplynulom decembri 2,9 %, čo znamená výrazný pokles oproti maximám z konca roka 2022, naďalej sa ale pohybuje nad dvojpercentným cieľom ECB.

Inflácia je na „na správnej ceste“, je ale príliš skoro vyhlasovať víťazstvo, uviedla Lagardová. Za hlavné rizikové faktory označila ceny energií a možné narušenie dodávateľského reťazca. ECB podľa nej pozorne sleduje aj mzdové rokovania v eurozóne a ziskové marže podnikov pre ich potenciálny „vážny vplyv“ na boj banky proti inflácii. ECB bude vedieť oveľa viac pravdepodobne v apríli alebo v máji, keď budú známe výsledky mzdových rokovaní, uzavrela Lagardová.