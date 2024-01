Eva Pavlíková: Známe osoby by sa mali vyjadrovať k spoločenským témam

„Ja som z tých, ktorí radi verejne prezentujú svoje názory, pretože možno je množstvo ľudí, ktorí sú nerozhodní a sú moji fanúšikovia. Možno, že sa svojím spôsobom zamyslia nad tým, čo hovorím, a pridajú sa na moju stranu, ale nemusí to tak byť,“ skonštatovala.

Herečka vyzdvihla otvorenosť v komunikácii. „Ja som vyrastala v dobe, keď sme nemohli nahlas hovoriť to, čo si myslíme, a už by som to nerada zažila,“ podotkla. Za názor by sa ľudia podľa jej slov nemali nenávidieť. „Všetci by sme mali hľadať to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. A ak je niečo, čo nás rozdeľuje, tak by sme sa mali snažiť si to vykomunikovať na úrovni a nie vulgárne, arogantne a dehonestujúco,“ doplnila.

Pavlíková si štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska váži. Na cenách si podľa vlastných slov „nefičí“, ale táto je pre ňu „špeciálnou srdcovou záležitosťou“, pretože jej ju udelila prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Život pôjde ďalej, ja budem robiť ďalej to, čo som robila doteraz, ale toto ma naozaj veľmi potešilo,“ uzavrela herečka.