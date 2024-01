Z trhu sťahujú viaceré druhy syra

Viaceré obchodné reťazce v Česku upozorňujú na stiahnutie syrov z predaja. Ide o strúhané syry a olomoucké syrečky predávané v obchodných reťazcoch BILLA a Albert. Spoločnosti BILLA a Albert o tom informujú na svojich webových stránkach.

Česká chuť Zámecký sýr 45% strúhaný

Výrobok CCH Zámecký syr 45% str. 200g bol stiahnutý z predaja v supermarketoch Albert z dôvodu nálezu plesne. Dodávateľom je Jaroměřická Mlékárna, a.s. Týka sa to šarže s dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) 18.01.2024. Zákazníci, ktorí si tento výrobok zakúpili, by ho nemali konzumovať a môžu ho vrátiť do 29.01.2024 do supermarketov Albert, kde im budú vrátené peniaze. Obchodný reťazec sa za vzniknutú situáciu ospravedlňuje.

Šumavský Eidam 45% strúhaný

Z trhu sťahujú aj výrobok s označením EIDAM ŠUM. 45% STROUH. 100g, tiež z dôvodu nálezu plesne. Dodávateľom je spoločnosť Lactalis CZ, s.r.o. Týka sa to šarže s DMT do 31.01.2024. Tento výrobok sa predával v supermarketoch Albert, kde ho zákazníci môžu vrátiť do 31.01.2024 a budú im vrátené peniaze. Syr by ste nemali konzumovať.

Česká chuť Eidam 30% strúhaný

Foto: albert.cz

Na základe nálezu plesní bol stiahnutý z predaja aj výrobok s označením CCH EIDAM 30% STROUHANÝ 200g. Ide o šaržu s DMT: 18.3.2024, pričom dodávateľom je Jaroměřická Mlékárna, a.s. „Žiadame zákazníkov, aby v prípade zistenia plesne výrobok nekonzumovali,“ upozorňuje Albert. Zákazníci, ktorí si tento tovar zakúpili v supermarketoch Albert, majú možnosť vrátiť ho do 18.3.2024 a získať späť peniaze.

Olomoucké tvarůžky veľké

Foto: billa.cz

Výrobok A. W. TVARŮŽKY VELKÉ 167g bol stiahnutý z predaja z dôvodu výskytu kolónie plesní. Ide o šaržu L145 241 s DMT 25/01/24, ktorá sa predávala v obchodnom reťazci BILLA. Spoločnosť Billa sa ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti. „Zákazníkom, ktorí si toto balenie zakúpili, odporúčame, aby zakúpený výrobok nekonzumovali a vrátili ho v ktorejkoľvek predajni BILLA, a to aj bez dokladu o kúpe,“ uvádza Billa.