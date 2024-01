3 spôsoby, ako zahustiť polievky a omáčky bez múky: Takto vám pomôže zelenina

Čoraz viac ľudí dnes trpí rôznymi formami potravinovej intolerancie, pričom tými najčastejšími sú intolerancie na lepok alebo laktózu. Pritom práve mliečne produkty alebo múka sa v kuchyni často zdajú byť nenahraditeľné. Možno aj sami dobre viete, ako často sa múka či smotana používajú na zahustenie omáčok alebo polievok, aby sme dosiahli želanú krémovú konzistenciu. Ľuďom s intoleranciou tak často vzniká problém, kedy sa musia ešte viac obmedzovať vo svojom jedálničku. Ale nemusí to tak byť.

Múka či mliečne produkty totiž nie sú tým jediným, čím si môžete polievky a omáčky zahustiť. Možno vás to prekvapí, ale zahusťovať môžete aj zeleninou alebo ovocím. A teraz nemáme na mysli tradične známe zahusťovanie zemiakmi či cibuľou. Nielenže takto nehrozia komplikácie spojené s potravinovou intoleranciou, ale navyše je použitie zeleniny a ovocia oveľa zdravšou alternatívou ako použitie tradičnej zápražky.

Existuje niekoľko spôsobov, ako použiť na zahustenie zeleninu, dnes sa budeme venovať trom z nich. Akú zeleninu budete potrebovať? To vo veľkej miere závisí aj od vás, ale v zásade by ste si mali pripraviť dostatok koreňovej zeleniny, teda mrkvu, petržlen a zeler. Ale pridať môžete pokojne aj brokolicu, karfiol, kaleráb alebo pór.

Restovaná zelenina

Prvým spôsobom je použitie restovanej zeleniny. Bez ohľadu na to, akú zeleninu použijete, najskôr si ju nakrájajte na malé kúsky. V panvici ju orestujte dozlatista na masle prípadne topenom masle ghí, čo je vhodná alternatíva pre ľudí, ktorý trpia laktózovou intoleranciou. Potom zeleninu zalejte trochou vývaru (ak nemáte, môže byť aj voda) a pomaly duste domäkka. Následne už len takto podusenú zeleninu rozmixujte tyčovým mixérom a môžete sa postupne pustiť do zahusťovania.

S použitím jablčného octu pre jemnejšiu chuť

Druhý spôsob sa nespolieha na restovanie či dusenie, ale zeleninu jednoducho uvaríte. Je tu však jeden trik, ktorý veľmi pomôže. Zeleninu by ste totiž mali variť vo vode s lyžicou jablčného octu. Vďaka tomu bude jej chuť jemnejšia. Po uvarení vodu zlejte a pridajte trochu vývaru. Ak to pre vás nie je prekážkou, môžete pridať aj trochu smotany. Opäť túto zmes rozmixujte ponorným mixérom a postupne pridávajte do jedla, aby ste dosiahli želanú konzistenciu.

Jednoduché riešenie vhodné pre polievky

Kým oba vyššie popísané postupy sú vhodné aj pre omáčky, tento je vhodnejší pre polievky, prípadne pre riedke omáčky. Zároveň je aj najjednoduchší, keďže nemusíte nič restovať a ani používať žiadne drobné triky. Jednoducho vo vode uvarte väčšie množstvo zeleniny a následne ju rozmixujte tyčovým mixérom. Nezabudnite však, že takto uvarená zelenina bude redšia, takže takýmto zahustením nedosiahnete úplne krémovú konzistenciu omáčok.