Elton John po získaní ceny Emmy vstúpil do pomyselného klubu EGOT

Legendárny britský hudobník Elton John je od pondelka členom exkluzívneho klubu umelcov, ktorí v Spojených štátoch získali všetky štyri hlavné umelecké ceny: Oscara v kategórii film, divadelnú cenu Tony, hudobnú Grammy a televíznu Emmy.

Nositeľom všetkých štyroch ocenení - známych aj ako EGOT (Emmy-Grammy-Oscar-Tony) - je doteraz len 19 ľudí v histórii ich udeľovania. Elton John sa k nim priradil John v pondelok, keď sa stal laureátom ceny Emmy za najlepšie živé vystúpenie - za svoj rozlúčkový koncert v Los Angeles z 20. novembra 2022.

Koncert Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium bol veľkolepým predstavením na rozlúčku so Severnou Amerikou v rámci spevákovho svetového turné Farewell Yellow Brick Road, čo bol maratón 328 koncertov rozložených do piatich rokov.

„Vedeli sme, že sa to zapíše do histórie, pretože to bol Eltonov posledný koncert v Severnej Amerike,“ uviedol pri preberaní ceny producent Ben Winston.

Dodal však, že nikto netušil, že vďaka záznamu z tohto koncertu sa Elton John, ktorý „napísal všetky soundtracky našich životov a tak veľa toho urobil pre spoločnosť“, zaradí k umelcom zaraďovaným do „klubu“ EGOT.

Spevák sa na ceremoniáli udeľovania cien v Los Angeles osobne nezúčastnil, pretože nedávno podstúpil operáciu kolena. Vo svojom vyhlásení uviedol, že je nesmierne poctený tým, že sa pripojil „k neuveriteľne talentovanej skupine víťazov EGOT“. Dodal, že cesta k tomu bola naplnená aj „oddanosťou a neochvejnou podporou“ fanúšikov na celom svete.

Tento 76-ročný spevák získal počas svojej hudobnej kariéry šesť cien Grammy - jednu z nich za pieseň Candle in the Wind. Cenou Tony bola odmenená jeho pôvodná pieseň k filmu Aida a dvoch Oscarov má za piesne z animovaného filmu Leví kráľ vrátane Can You Feel the Love Tonight?

Do exkluzívneho klubu EGOT patria napr. Audrey Hepburnová, Whoopi Goldbergová, Mel Brooks, John Legend, Viola Davisová, Andrew Lloyd Webber, Rita Morenová, John Gielgud či Tim Rice.

Prestížne ceny Emmy sú považované za „televíznych Oscarov“. Udeľuje ich od roku 1949 americká Akadémia televíznych umení a vied (ATAS), ktorej členovia rozhodujú o ocenených v približne 120 kategóriách.

Ceny Emmy obvykle udeľujú v septembri. Vzhľadom na štrajky hollywoodskych scenáristov a hercov však 75. ročník presunuli až na január ďalšieho roka.