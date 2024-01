Šéf francúzskej diplomacie: Poľsko je späť v Európe

Séjourné zároveň vyzval na spoluprácu Francúzska, Poľska a Nemecka na reformách Európskej únie a pri poskytovaní pomoci pre Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Poľsko je späť v Európe a s tým aj nádej, že sa pohneme vpred s dôležitými európskymi reformami pre našich občanov,“ uviedol Séjourné počas návštevy Varšavy.

„Prišlo k oživeniu Weimarského trojuholníka a myslím si, že to je dobré,“ povedal Séjourné s odkazom na regionálny spolok Francúzka, Nemecka a Poľska založený v roku 1991.

Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski na spoločnej tlačovej konferencii označil Weimarský trojuholník za dôležitú platformu, ktorá vytýči strategické smerovanie pre budúcnosť Európy.

V decembri sa vlády v Poľsku ujala nová proeurópska vláda, ktorá vzišla z októbrových parlamentných volieb. Predchádzajúca vláda vedená pravicou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) viedla s Európskou úniou spor, ktorý sa týkal kontroverzných justičných reforiem v Poľsku. Tie podľa Bruselu podkopávali demokratické slobody.

Sikorski na tlačovej konferencii okrem toho hovoril o potrebe ďalších financií z EÚ na vojenskú pomoc pre Ukrajinu. „Ukrajina má právo byť unavená, no my nie,“ vyhlásil poľský minister. Odkazoval na rastúcu únavu niektorých západných spojencov Kyjeva v súvislosti s pokračovaním pomoci.

Poľsko je jedným z najväčších podporovateľov Ukrajiny, pripomína AFP.

Prvá zahraničná cesta francúzskeho ministra zahraničných vecí po jeho minulotýždňovom vymenovaní do funkcie smerovala do Kyjeva. Pred návštevou Varšavy potom ešte zavítal do Berlína.