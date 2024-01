ANS odmieta vyššie platy nezdravotníkov, SOZ ZaSS zvažuje štrajkovú pohotovosť

TASR o tom informoval Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) s tým, že zvažuje vyhlásenie štrajkovej pohotovosti.

„Zástupcovia ANS odmietli v plnom rozsahu navrhovanú výšku príplatkov za prácu v sobotu, keďže by to pre zamestnávateľov združených v ANS prinieslo rast nákladov o 3,5 milióna eur. Taktiež odmietli požiadavku SOZ ZaSS o úprave základných platov o desať percent pre nezdravotníckych pracovníkov, pretože by to v členských nemocniciach znamenalo nárast o 6,8 milióna eur,“ priblížil zväz v stanovisku.

V tejto súvislosti poukázal na to, že nastavenie základných platov nezdravotníkov sa odvíja len od výšky minimálnej mzdy. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu a výraznú nespokojnosť nezdravotníckeho personálu SOZ ZaSS zvažuje vyhlásenie štrajkovej pohotovosti,“ uviedol. Apeluje na kompetentných, aby zabezpečili dostatočný objem financií, ktoré pokryjú výdavky aj na kolektívne zmluvy medzi zamestnávateľmi a odbormi.

Vyjednávanie má pokračovať po štvrtkovom (18. 1.) stretnutí na rezorte zdravotníctva. „Výsledok ďalšieho vyjednávania má len dva scenáre. ANS oboznámi zástupcov zamestnancov, či sa nájdu zdroje, alebo si budú nemocnice musieť hľadať nových zamestnancov, pretože tí nespokojní im za týchto podmienok s najväčšou pravdepodobnosťou odídu,“ uzavrel predseda zväzu Anton Szalay.