Najsilnejšie pasy roka 2024: Pozícia slovenského vás prekvapí

Cestovný pas je doklad, ktorý dovoľuje držiteľovi cestovať do ľubovoľnej spriatelenej krajiny. Nie všetky pasy sú však rovnaké – niektoré z tých najsilnejších totiž dovoľujú držiteľom cestovať do takmer 200 krajín sveta, zatiaľ čo iné povoľujú cestu len do niektorých štátov.

Občania Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Singapuru a Španielska sa radia medzi držiteľov najsilnejších pasov, keďže môžu bezvízovo cestovať až do 194 krajín sveta. Správu zverejnil Henley Passport Index, ktorý na mesačnej báze hodnotí silu 199 rôznych pasov a 227 destinácií.

Japonsko a Singapur sa už tradične umiestnili na najvyššom mieste rebríčka, no až tento rok sa oň delia s niekoľkými európskymi krajinami. Francúzsko, Taliansko, Nemecko aj Španielsko si pritom oproti roku 2023 polepšili o dve miesta.

Prekvapivo dobre sa umiestnilo Slovensko, ktoré v hodnotení skončilo na 9. mieste s prístupom do 186 svetových destinácií. Predbehlo ho však susedné Rakúsko (192 destinácií), Česko, Poľsko (189 destinácií) aj Maďarsko (188 destinácií).

10 najsilnejších pasov v roku 2024

Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Singapur, Španielsko (194 destinácií) Fínsko, Južná Kórea, Švédsko (193 destinácií) Rakúsko, Dánsko, Írsko, Holandsko (192 destinácií) Belgicko, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Veľká Británia (191 destinácií) Grécko, Malta, Švajčiarsko (190 destinácií) Austrália, Česko, Nový Zéland, Poľsko (189 destinácií) Kanada, Maďarsko, Spojené štáty (188 destinácií) Estónsko, Litva (187 destinácií) Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko (186 destinácií) Island (185 destinácií)

Napriek tomu, že v posledných rokoch badáme rastúcu tendenciu slobody cestovania, podľa šéfa spoločnosti Henley & Partners, ktorá vytvorila index, Christiana Kaelina sa rozdiel medzi krajinami na vrchu rebríčka a tými na spodku stále zväčšuje.

„Priemerný počet krajín, do ktorých môžu držitelia pasov vycestovať bez víz, sa od roku 2006 takmer zdvojnásobil z 58 na 111,“ tvrdí Kaelin. Zároveň však poukazuje na to, že držitelia najsilnejších pasov môžu cestovať do o 166 viac krajín ako napríklad občania Afganistanu, ktorí sa bez víz dostanú len do 28 krajín.