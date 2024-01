Biele škvrny na listoch rajčiakov dokážu zničiť vašu úrodu. Takto tomu zabránite

Rajčiny sa u nás tešia veľkej obľube a vďaka ich relatívnej nenáročnosti si ich ľudia radi pestujú nielen v záhradách, ale napríklad aj na balkónoch či v oknách. Nezáleží na tom, či máte dom alebo byt, aj vy si na nich môžete pochutiť. Ak sa však chcete tešiť z kvalitnej a chutnej úrody, musíte vedieť, ako sa o rastliny postarať. Preto by ste mali vedieť rozpoznať varovné signály, že niečo s rastlinami nie je v poriadku.

Listy rajčiakov sú bežne lesklé a zelené, ale ich farba sa tiež môže meniť, od žltej cez hnedú až po fialovú. To sú zvyčajne prvé príznaky problémov, ktoré je potrebné okamžite odstrániť, aby ste zachovali svoju úrodu. Ak na nich uvidíte biele škvrny, mali by ste zbystriť pozornosť. Existujú 3 základné dôvody, ktoré tieto biele škvrny spôsobujú.

Múčnatka

Múčnatka je najrozšírenejšie a najznámejšie hubové ochorenie rastlín, ktoré napáda listy a výhonky na ktorých vytvára hustý múčnatý povlak. Toto ochorenie spôsobuje niekoľko druhov húb a aj keď sa najčastejšie vyskytuje počas teplých a suchých dní, môžu prezimovať aj v rastlinných zvyškoch a komposte a prejaviť sa, keď sú vhodné podmienky.

Hoci je nepravdepodobné, že by táto huba rastliny zničila, môže zhoršiť úrodu a dokonca ovplyvniť chuť paradajok. Huby sa živia bunkami rastliny, spôsobujú žltnutie listov a stoniek, ale zostávajú na rastline. Ak teda toto ochorenie objavíte, mali by ste rýchlo jednať.

V prvom rade rastlinám doprajte dostatočný priestor a nechajte medzi nimi aspoň 45cm. Taktiež dbajte o to, aby mali rastliny aspoň 8 hodín denného svetla. Polievajte zeminu, ale dbajte na to, aby listy neboli mokré. Vlhkosť môže priťahovať tieto hubové ochorenia. Do kompostu nedávajte žiadne rastlinné materiály napadnuté múčnatkou. Rastliny postrekujte fungicídnymi postrekmi a taktiež využívajte správne hnojivo. No a nakoniec rastliny aj strihajte, čím zabezpečíte lepšiu úrodu a tiež lepšiu cirkuláciu vzduchu.

Spálenie slnkom

Biele škvrny na listoch rastlín môžu byť spôsobené aj spálením od slnka. Ak sú listy vystavené intenzívnemu priamemu slnečnému žiareniu, môžu sa poškodiť a začnete na nich vidieť biele škvrny. Slnkom spálené listy vyschnú, zhnednú a opadajú z rastlín. To brzdí rast rastliny a ohrozuje jej celkový zdravotný stav. Spálenie sa môže prejaviť aj na plodoch v podobe bielych pľuzgierovitých oblastí.

Ako tomu zabrániť? Pred výsadbou do vonkajších záhradných záhonov rajčiaky 7-10 dní pred výsadbou otužujte. Začnite v tieni vonku a každý deň doprajte sadeniciam trochu viac slnka. Posledný deň nechajte sadenice na noc vonku, ak sú teploty vyššie ako 10°C. Ak sú sadenice na druhý deň spokojné, premiestnite ich do záhrady. Ak však vyzerajú zvädnuté, skúste ten istý postup o niečo dlhšie. Ak sú vaše rastliny už v záhrade, zakryte ich tienidlom, aby ste zabránili spáleniu slnkom. Ako budú rásť, skráťte čas pod tienidlom, aby sa otužili.

Pleseň zemiaková

Veľké hnedé a biele škvrny na listoch môžu byť spôsobené aj závažným plesňovým ochorením paradajok. To spôsobuje Phytophthora infestans, čo je organizmus podobný hube. Toto ochorenie je veľmi nákazlivé á a rýchlo sa šíri, pričom rastliny zahubí v priebehu niekoľkých dní. Na starších listoch si po napadnutí možno všimnúť šedozelené, vodnaté, neskôr šedohnedé, rýchlo sa šíriace škvrny. Vo vlhkom počasí sa na spodnej strane listov tvorí belavý porast plesne. Jediným postupom v prípade tohto ochorenia je odstránenie a zničenie postihnutých rastlín. Nevyhadzujte ich do kompostu, inak sa choroba rozšíri po vašej záhrade. Ochorenie sa zvyčajne objavuje vo vlhkých obdobiach, takže jednou z možností prevencie je používať po dažďoch fungicídny postrek.

Vyhnite sa výsadbe rajčiakov v blízkosti zemiakov. Obe tieto rastliny pochádzajú z tej istej čeľade rastlín a využívajú rovnaký typ pôdy a živín. Sú tiež náchylné na rovnaké choroby. Ak ich vysadíte vedľa seba, budú súperiť o živiny, čím sa obe stanú nezdravými a náchylnejšími na plesne. Pomôcť si môžete aj vyväzovaním rastlín, optimálnym zavlažovaním, strihaním rastlín a tiež tým, že ich nebudete prehnojovať dusíkom.