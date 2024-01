Tento jednoduchý recept na fermentovanú čili omáčku hravo zvládne naozaj každý

Fermentácia je už stáročia známy proces kvasenia, pri ktorom sa využívajú mikroorganizmy na zmenu vlastností potravín a nápojov. Takto im môžeme zlepšiť chuť, dodať vitamíny alebo aj probiotiká a napríklad ich aj konzervovať. Kváskový chlieb, víno, syr alebo aj kyslá kapusta – tam všade sa využíva proces fermentácie. Kvasenie prebieha bez kyslíka a mikróby pri ňom rozkladajú cukry a škroby na alkoholy a kyseliny. Tým sa potraviny konzervujú, ale stávajú sa aj výživnejšími.

Možno to znie zložito, ale ak napríklad doma nakladáte kyslú kapustu, viete, že to hravo zvládne každý. Teraz si navyše na svoj zoznam môžete pridať ďalší obľúbený recept. Povieme vám, ako si jednoducho doma pripravíte chutnú a zdravú čili omáčku. Netrvá to dlho a postačia vám úplne bežné suroviny.

Pomer jednotlivých surovín si môžete upraviť podľa chuti, ale na prípravu pol litra domácej fermentovanej čili omáčky budete potrebovať:

5 zrelých červených kapií

2 cibule

5 strúčikov cesnaku

Čili papričky podľa vlastných preferencií

Následne je už len na vás, po akých čili papričkách siahnete. Omáčku si podľa chuti môžete spraviť jemnejšiu aj pálivejšiu. Papriky aj čili si očistite a nezabudnite odstrániť semienka. Cibuľu aj cesnak ošúpte. Zeleninu si následne odvážte a na 1kg zeleniny použite 20g soli, aby proces fermentácie prebehol správne.

Všetku zeleninu nakrájajte na malé kúsky, vložte so misky a pridajte soľ. Následne ju nechajte na noc odstáť. Vďaka soli zelenina pustí šťavu, čo poznáte, ak si doma pripravujete kyslú kapustu. Zeleninu so šťavou si následne rozmixujte ponorným mixérom až na jemnú pastu. Ak mixovanie nejde dobre, môžete pridať malé množstvo prevarenej vody. Pastu ochutnajte a ak sa vám zdá málo pálivá, pridajte ďalšie čili podľa chuti. Ak je na vás moc pálivá, pridajte kapiu. Nezabudnite omáčku zase rozmixovať.

Týmto krokom príprava omáčky skončila a na rad nastupuje fermentovanie. Musíte sa postarať o to, aby sa k omáčke nedostal vzduch. Keďže pripravujete len malé množstvo, na rozdiel od kapusty tu nevyužijete súdok. Omáčku tak prelejte do nádoby so širokým hrdlom a rovno na hladinu položte napríklad tanier (aby prekrýval hrdlo), ktorý následne niečím zaťažíte. Zabezpečte, aby sa do omáčky nedostal vzduch.

Potom vám zostáva už len čakať. Na zhruba dva týždne nádobu odložte niekam bokom na teplé a suché miesto a pri izbovej teplote nechajte tak. Omáčku pravidelne ochutnávajte, aby ste vedeli, že proces fermentácie prebieha správne. Keď bude dobre skvasená a chuť bude príjemná, prelejte ju do fľaše a dajte do chladničky. Ak by vám náhodou stále nevyhovovala konzistencia, môžete aj fermentovanú omáčku opäť rozmixovať.

No a zostáva nám popriať už len dobrú chuť. Omáčku môžete používať k šalátom, ako dip alebo aj do varených jedál. Ale pozor, jej varením by ste sa mohli pripraviť o vitamíny a probiotiká, takže ju pridávajte do jedál až po ich uvarení.