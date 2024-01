Danko: Po nehode som sa podrobil dychovej skúške. Pre toto som odišiel z miesta

Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Podpredseda parlamentu Michal Šimečka za opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzval rezort vnútra, aby to potvrdil a výsledky zverejnil.

Danko z nehody odišiel, pretože si potreboval ošetriť svoje zranenia. „Ako stará škola som bol v tom, že ak človek spôsobí škodu do 3900 eur, čo mi teraz vysvetlili, že to tak nefunguje, tak by nemal byť na mieste,“ priblížil. Šéf SNS zároveň tvrdí, že spravil všetko, čo od neho polícia chcela.

Deklaroval, že v pondelok (15. 1.) pôjde na bratislavský magistrát zaplatiť za poškodený semafor 1500 eur. „Starostovi Dúbravky som povedal, že ak budú nejaké verejnoprospešné práce, tak tam sám dobrovoľne prídem,“ povedal. K nehode sa viac vyjadrovať nechcel, pretože generálny prokurátor Maroš Žilinka ohlásil jej vyšetrovanie.

Šimečka si myslí, že ak by Danko mal negatívny výsledok dychovej skúšky, obraňoval by sa tým už v piatok. „Bežne sa zverejňuje, že prebehla dychová skúška, neviem, prečo to polícia odmieta potvrdzovať,“ poukázal.

Progresívne Slovensko chce podľa Šimečku zozbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Danka z postu podpredsedu NR SR. Za nehodu by mal niesť zodpovednosť. „Ak by som bol odsúdený, tak prijmem akúkoľvek zodpovednosť, ale dajte mi právo sa brániť,“ povedal Danko s tým, že pokiaľ vec nebude vyšetrená, auta sa nedotkne.

Danko zvažuje účasť vo dvojici volieb

Šéf SNS najprv v relácii potvrdil, že pôjde do prezidentského boja. Neskôr však povedal, že ak by nemal silný národný hlas, podporí iný silný národný hlas počas kampane. Za taký považuje napríklad Štefana Harabina, s ktorým chce o podpore rokovať. Ako spoločného koaličného kandidáta si vie predstaviť aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

PS podporí v prezidentských voľbách Ivana Korčoka. Ide podľa Šimečku o skúseného diplomata, slúžil vždy vlasti a slovenským záujmom, bude vnášať pokoj a stabilitu a dobre reprezentovať Slovensko navonok. „Rola prezidenta je dôležitá aj pri vyvažovaní rovnováhy moci, ktorú demokracia potrebuje. Nemôžeme dopustiť, aby táto vládna koalícia mala ešte aj prezidenta v podobe Petra Pellegriniho (Hlas-SD),“ skonštatoval šéf PS.

Danko chce bojovať aj vo voľbách do európskeho parlamentu. Chce spájať národné hlasy. Na kandidátke SNS do Bruselu budú ľudia, ktorí získali najviac krúžkov v parlamentných voľbách. V Európskom parlamente nie je podľa neho dôležité, kto tam sedí, dôležitá je značka. „Potom si povieme, kto bude zastupovať značku,“ podotkol Danko.

Progresívne Slovensko predstaví kandidátku do eurovolieb v najbližších týždňoch. Budú na nej ľudia, ktorí sa vedia presadiť a pracovať, tvrdí Šimečka. V relácii zároveň povedal, že neuvažujú o návrate prezidentky Zuzany Čaputovej do PS a ani nad tým, že by sa stala jeho líderkou.