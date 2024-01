Nehoda Andreja Danka vyvolala i názorovú konfrontáciu politikov z radov právnikov

Bývalý sudca a súčasný poslanec Európskeho parlamentu (EP) Miroslav Radačovský sa s bývalým podpredsedom Národnej rady SR Jurajom Šeligom napríklad rozchádza v právnom názore, či možno Dankov čin kvalifikovať ako všeobecné ohrozenie.

Šeliga je presvedčený, že neohlásením nehody, pri ktorej bol poškodený semafor na priechode pre chodcov, vzniklo podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. „Stalo sa to na mieste, kde je štvorprúdová cesta a kde je ešte aj električková trať. Každé ráno tadiaľ chodia ľudia do práce, deti do školy,“ upozornil člen predsedníctva strany Demokrati.

Radačovský označuje názor Šeligu za právne diletanstvo. „Tu nejde o zničenie napríklad dopravnej značky daj prednosť v jazde!, čo by teoreticky mohlo spôsobiť všeobecné ohrozenie,“ zdôraznil. „Aj keby svetlo semafora nesvietilo, je tu predsa pruhové označenie, tzv. zebra a ešte pred ňou značka pre vodičov, čo musia rešpektovať,“ uviedol europoslanec s ambíciou kandidovať v prezidentských voľbách. Zdôraznil, že je to jeho právny, nie politický názor, pripomenul zároveň, že ho k jeho vyjadreniu nevedie zaujatosť.

Danko spôsobil nehodu v bratislavskej Dúbravke vo štvrtok 11. januára. Magistrát hlavného mesta SR informoval o poškodení semafora až s odstupom času. Tvrdí, že je ochotný zaplatiť škodu a je súčinný pri vyšetrovaní okolnosti nehody.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka oznámil, že sa začne trestné stíhanie vo veci poškodzovania a ohrozovania prevádzky verejnoprospešného zariadenia.