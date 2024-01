4 nenáročné druhy zeleniny, ktorých semiačka treba zasadiť už v januári

Zelenina, ktorú si vypestujete doma, je vždy chutnejšia ako tá z obchodu. A nie je ani príliš náročná na pestovanie.

Botanička Nasťa Vasiľčišina pre britský portál Express uviedla štyri druhy zeleniny, ktoré podľa nej vyžadujú len minimálnu starostlivosť a zároveň ich semiačka treba zasadiť už v januári.

Paradajky

Foto: Sofiia Tiuleneva/Shutterstock.com

Či už ich pestujete na okennom parapete alebo v záhone, paradajky môžete vysadiť už na začiatku roka. V prípade pestovania v interiéri však voľte trpasličie kríčky alebo cherry paradajky, ktoré nezaberajú veľa miesta.

Pred vysadením do hliny by ste mali semiačka namočiť do pohára vody so štipkou rozpustenej soli. „Tie s nízkou kvalitou vyplávajú na povrch, takže ich nesaďte,“ radí Vasiľčišina.

Odolnosť semiačok voči ochoreniam môžete posilniť ich namočením do roztoku manganistanu draselného na aspoň 20 až 30 minút.

Do jedného kvetináča zasaďte dve až tri semiačka, počkajte asi dva týždne, kým vyklíčia, a potom odstráňte najslabšie výhonky.

Paradajkám dožičte miernu vlhkosť a pravidelnú zálievku. Nikdy nenechajte celkom vyschnúť pôdu, a to zvlášť pri klíčení a raste plodov.

Uhorky

Foto: MakroBetz/Shutterstock.com

Vasiľčišina odporúča staviť na samoopeľovacie a skoro dozrievajúce druhy uhoriek, čo sú prevažne tie s menšími plodmi.

Pri sadení semiačok treba postupovať rovnako ako v prípade paradajok. Zasaďte ich do malých pohárikov do hĺbky asi 1,5 centimetra pod povrchom zeminy a vrch postriekajte vodou. Poháriky následne prikryte plastovou fóliou.

Fóliu každý deň odkryte, aby k semiačkam prenikol čerstvý vzduch a v prípade potreby polejte. Keď semiačka vyklíčia, odstráňte fóliu a pravidelne ich zalievajte. Keď vyrastú, presaďte ich do väčšieho kvetináča s objemom 5 až 6 litrov.

Reďkovky

Foto: mimagephotography/Shutterstock.com

Reďkovky sa príliš nerozrastajú, a tak nepotrebujú veľa priestoru. Pri ich pestovaní voľte úzky kvetináč, ktorý sa zmestí na parapet a má výšku 15 až 18 centimetrov.

Ponorte semiačka do vody na 20 až 30 minút a zasaďte ich do jemnej zeminy obohatenej humusom. Semiačka saďte do hĺbky 1,5 centimetra vo vzdialenosti 5 až 7 centimetrov od seba. Prikryte ich zeminou, polejte ju a prikryte kvetináč plastovou nádobou, kým nevyklíčia prvé klíčky. Zeminu udržiavajte neustále vlhkú.

Čili papričky

Foto: Peter Vanco/Shutterstock.com

Trpasličie papričky a papričky s malými listami rastú vo forme kríčkov, takže skvele ozdobia okenný parapet.

Podľa Vasiľčišiny treba semiačka najprv umiestniť medzi dve vlhké papierové utierky alebo do vlhkej vaty, a takto držať 4 až 7 dní. Uisťujte sa pritom, že utierka (resp. vata) je stále vlhká.

Po vyklíčení vyberte najzdravšie rastlinky s najbohatšími koreňmi a zasaďte ich do kvetináča do hĺbky zeminy asi 0,5 centimetra a korene jemne prikryte zeminou. Papričky pravidelne zalievajte a doprajte im dostatok slnečného svetla.