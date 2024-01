Hromadnú zrážku neprežil jeden človek, na mieste zasahoval aj vrtuľník

Podľa doposiaľ zisteného sa 29-ročný vodič dodávky zn. Peugeot dostal do šmyku, pravdepodobne po tom, ako dokončil predbiehanie. Následkom toho prešiel s vozidlom do protismeru, kde sa čelne zrazil s autom zn. Volkswagen. To sa odrazilo do ďalšieho vozidla zn. Toyota.

„Na miesto bol privolaný vrtuľník rýchlej zdravotnej pomoci, ale 32-ročný vodič auta zn. Volkswagen utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Tri osoby utrpeli zranenia s doposiaľ nezistenou dobou liečenia,“ konkretizovala Krajčíková.

Foto: facebook.com/KRPZTN

Dychová skúška u vodičov bola s negatívnym výsledkom merania. Vodičovi auta zn. Peugeot odobrali krv s cieľom zisťovania prítomnosti omamných a psychotropných látok. Na miesto dopravnej nehody privolali znalca z odboru cestnej dopravy. Predbežnú škodu na vozidlách vyčíslili na 15.000 eur.

„Okolnosti dopravnej nehody, miera zavinenia, ako aj presná príčina sú predmetom vyšetrovania. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ dodala Krajčíková.