Vodič ukázal pred radarom obscénne gesto, polícia ho obviní

Pre fotografiu z radaru dopravnej polície hrozí vodičovi v Berlíne pokuta štyri tisíc eur a trojmesačné väzenie. Môže tak doplatiť na urážlivé gesto smerom k policajnému radaru. TASR informuje podľa webu heute.at.

Hoci vodič neprekročil predpísanú rýchlosť, mobilný radar ho zaznamenal, pretože prirýchlo išlo v susednom jazdnom pruhu iné auto. Policajti tak získali dôkaz o obscénnom geste. Prípad sa stal na berlínskej ulici Columbiadamm.

„Šofér ukázal našim kolegom, čo si myslí o kontrole rýchlosti,“ uviedla berlínska polícia na sociálnej sieti X a zverejnila aj fotografiu. Vodič doplatil na prirýchle auto vpravo na fotografii. „Jeho šofér dostane pokutu za rýchlosť a ten naľavo bude obvinený za urážku,“ napísala polícia.

Denník Bild citoval odborníka na dopravné právo Uweho Lenharta: „Úmysel uraziť musí zahŕňať vedomie, že bude vnímaný inou osobou. Pri jazde mimoriadne pomaly okolo auta s rýchlostným radarom nemožno predpokladať, že chcel alebo očakával, že si gesto niekto všimne.“

Rakúsky automotoklub ÖAMTC podľa webu heute.at upozornil, že v Nemecku sa to môže kvalifikovať ako porušenie slušnosti. V prípade, že by poškodený policajt podal sťažnosť, vodičovi hrozí pokuta až 4000 eur a tri mesiace väzenia.

V Nemecku by si na základe prípadov z minulosti mali dať rozčúlení vodiči pozor aj na slovník pri komunikácii s políciou, uviedol web heute.at. Za urážky ako „Ty staré prasa“ alebo „Hnusná sviňa“ boli udelené pokuty 2500 eur, za „Chcel by som ťa hneď teraz nazvať debilom“ 1600 eur, za gesto „stierača“ (striedavý pohyb dlaňou pred tvárou, akože adresát sa zbláznil) to bolo tisíc eur. Lacnejšie vyšli poznámky „Slnko ti muselo spáliť mozog“ za 600 eur a „Ty dievča!“ za 200 eur. Za vyplazenie jazyka bola pokuta 150 eur.