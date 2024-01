Putinov štáb neprijíma finančné dary na kampaň od radových občanov

Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) to zistili aktivisti z miest Ťumeň, Perm a Volgograd, ktorí sa pokúšali previesť financie na účet Putinovho štábu.

Najprv sa snažili poslať Putinovi dar od tzv. zahraničného agenta - peniaze sa im okamžite vrátili. To isté sa však stalo s finančnými darmi od ľudí, ktorí neboli zaradení na zoznam zahraničných agentov, nemajú záznam v registri trestov a žijú v mieste, kde majú nahlásený trvalý pobyt.

RFE/RL dodala, že podľa správy o tokoch financií na Putinovom volebnom účte, ktorú zverejnila Ústredná volebná komisia, od jednotlivcov dostal ako dar celkovú sumu 200.903 rubľov (2072 eur), pričom 200.000 rubľov (2063 eur) prišlo od jedinej osoby. Putin celú túto sumu vrátil.

Ako pripomenula RFE/RL, za prijímanie peňazí od tzv. zahraničných agentov môže byť ich prijímateľ zaradený do registra osôb spojených so zahraničnými agentmi. Stanovuje to zákon, ktorý Putin podpísal v roku 2022.

Putin získal na svoju kampaň 472 miliónov rubľov (4,869 milióna eur) z nadácií na rozvoj regiónov, ktoré sú úzko prepojené s vládnou stranou Jednotné Rusko a vládnymi orgánmi.

Keďže podľa zákona možno z volebného fondu minúť len 400 miliónov rubľov (4,126 milióna eur), Putin sumu 72 miliónov (742.823 eur) vrátil.

Príspevky na predvolebnú kampaň v sume vyššej ako 20.000 rubľov (206 eur) dostal od jednotlivcov aj ďalší kandidát - Boris Nadeždin.

Prispievať kandidátom na predvolebnú kampaň môžu - do stanoveného limitu - aj politické strany, právnické osoby i samotní kandidáti z vlastných prostriedkov.

Putin ide do volieb ako „nezávislý“ kandidát. Takto kandidoval aj vo voľbách v rokoch 2004 a 2018. V roku 2000 sa na voľbách zúčastnil ako kandidát s podporou skupiny voličov a v roku 2012 kandidoval za stranu Jednotné Rusko.

Hlasovanie vo voľbách prezidenta Ruskej federácie sa bude konať od 15. do 17. marca.