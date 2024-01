Po Čaputovej chce v parlamente vystúpiť aj Fico

Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že ak chce prezidentka Zuzana Čaputová zasahovať do súboja prebiehajúceho v parlamente, využije aj on všetky svoje možnosti.

„Ak pani prezidentka vystúpi jednostranne v prospech opozície, pokiaľ ide o reformu trestného práva, zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, túto istú možnosť využijem aj ja a bude to ťažké počúvanie. Pôjdem do absolútnych detailov, pretože dnes máme podstatne viac informácií, a budem informovať cez moje vystúpenie v NR SR o všetkých udalostiach, ktoré sa udiali od apríla 2020 až do posledného okamihu vládnutia predchádzajúcej vládnej garnitúry,“ povedal Fico.

Zároveň poukázal, že Čaputová, ktorá chce v pléne hovoriť o svojich výhradách k novele Trestného zákona, má právo vystúpiť v parlamente. Požiada tiež poslancov za stranu Smer-SD, aby boli prítomní v sále a vypočuli si vystúpenie.

Fico takisto vyzval prezidentku i predsedu Ústavného súdu (ÚS) Ivana Fiačana, aby zaujali stanovisko k advokátovi Petrovi Kubinovi. Ten má podľa Fica šíriť na verejnosti informácie o tom, že senát ÚS má 24. januára rozhodnúť v prospech jeho sťažnosti a námietke voči legálnosti odpočúvania vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu. Fico tiež upozornil, že o sťažnosti majú rozhodnúť sudcovia, ktorých Kubina, ako bývalý prezidentkin poradca, „pomáhal vyberať“. Podľa premiérovho poradcu Davida Lindtnera môžu byť Kubinove vyjadrenia formou nátlaku na samotné rozhodnutie senátu.

Fiačan reagoval, že o ničom takom nevie a nevie ani o veciach, v akých by mal ÚS vyjsť niekomu v ústrety. „ÚS sa vyjadruje vo svojich rozhodnutiach. Tie sú verejne dostupné, transparentne komunikované a nech si v tomto smere každý urobí svoj názor,“ poznamenal.

Kubina označil vyjadrenia za kokteil klamstiev a konšpirácií. Tvrdí, že nevie nič o plánovanom termíne ani výroku rozhodnutia Ústavného súdu o ústavných sťažnostiach proti odpočúvaniu vyšetrovateľov a operatívcov Národnej kriminálnej agentúry. Tiež nevie, kedy a ani akým spôsobom ÚS o nich rozhodne. „Takže som takúto informáciu ani nemohol šíriť. Nemôžem však vylúčiť, že ju šíria nejaké iné osoby, potom však vedia viac než ja a za ich konanie nezodpovedám,“ uviedol Kubina na sociálnej sieti.