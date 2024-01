Pellegrini: Ak Danko porušil zákon, je na mieste otázka vyvodenia zodpovednosti

Skonštatoval to predseda parlamentu a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini v Košiciach. Zdôraznil, že zatiaľ nemá o nehode presné informácie. Danka k odstúpeniu vyzývať nebude.

„V prípade, že by sa potvrdilo, že predseda SNS a podpredseda NR SR bol účastníkom dopravnej nehody a nezachoval sa tak, ako sa má každý občan v zmysle zákona pri dopravnej nehode zachovať, tak, samozrejme, je to potom otázka aj na vyvodenie politickej zodpovednosti,“ uviedol Pellegrini. Skonštatoval, že vo vyspelom svete by po potvrdení úteku z miesta nehody malo dôjsť k vyvodeniu zodpovednosti. Ak bude zjavné, že Danko porušil zákon, mal by na to podľa Pellegriniho reagovať.

Danko potvrdil, že mal nehodu, došlo k nej na na križovatke ulíc Repašského - Saratovská v Bratislave. Podľa svojich slov dostal vo štvrtok (11. 1.) večer šmyk a narazil do stĺpa. V prípade potreby škodu zaplatí. Dodal, že s políciou spolupracuje. Polícia sa nehodou zaoberá.