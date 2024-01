Odpadnuté kusy ľadu z auta zlomili nos protiidúcemu vodičovi

Veľké ľadové kryhy rozbili predné sklo auta Hyundai a mužovi spôsobili zlomeninu nosa, tvárových častí a viaceré otvorené rany. Informovala o tom trnavská polícia.

„Zranený vodič bol prevezený do nemocnice, zotavovať sa bude asi tri týždne. Škoda na aute bola odhadnutá na 500 eur,“ uvádza. Pri nehode polícia alkohol u vodičov nezistila a nedošlo ani k ďalším zraneniam.

Polícia upozorňuje vodičov nákladných i osobných áut, aby dodržiavali predpisy a pred jazdou z vozidla a nákladu odstránili kusy ľadu a snehu. „Ak sa v takomto prípade, ako sa stal vo štvrtok, nikomu nič nestane, hrozí vodičovi za priestupok na mieste pokuta od 50 do 650 eur. Pri zranení osôb však môže byť skutok kvalifikovaný ako neúmyselný trestný čin,“ doplnila polícia. Vodiči sú povinní zotrvať na mieste udalosti a situáciu riešiť. Ak tak neurobia, hrozí im v správnom konaní pokuta vo výške až do 1000 eur, v závažnejšom prípade až do 1300 eur a zákaz činnosti až do päť rokov.