Andrej Danko sa priznal k nehode, škodu je v prípade potreby pripravený zaplatiť

Podľa svojich slov dostal vo štvrtok (11. 1.) večer šmyk a narazil do stĺpa. V prípade potreby škodu zaplatí. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.

„Narazil som do stĺpa, ohlásil som to poisťovni, oznámil som to magistrátu. Ak treba ešte niečo urobiť, všetko si splním,“ uviedol Danko s tým, že spolupracuje s políciou. „Verím, že poisťovňa sa s tým vysporiada a keby nie, som si vedomý svojej zodpovednosti,“ dodal.

So stĺpom asi ťažko spíšem poistnú udalosť pán Mego. Som tiež iba človek a tak, ako každý smrteľník, aj ja môžem mať dopravnú nehodu. Dostal som šmyk a narazil som do stĺpa. Priznávam sa a ospravedlňujem sa. Uverejnil používateľ Andrej Danko - predseda SNS Piatok 12. januára 2024

Bratislavská polícia potvrdila nočnú udalosť v cestnej premávke na križovatke ulíc Repašského - Saratovská. „Okolnosti predmetnej udalosti v súčasnosti objasňujeme,“ skonštatovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.