Zuzana Dolinková: Vzdelávanie sestier by sa mohlo zmeniť

Upozornila na to, že zmena legislatívy nie je jednoduchá. „Nebude to úplne hneď zo dňa na deň,“ skonštatovala s tým, že zmeny by sa dali stihnúť až od školského roka 2025/2026.

Okrem študijných programov by sa mali upraviť aj kompetencie sestier. Témou sa podľa Dolinkovej zaoberajú pracovné skupiny, ktoré zriadil rezort v spolupráci s ministerstvom školstva.

„Chceme robiť možno nejaké motivačné programy, vzdelávanie, edukáciu už na základných školách, aby sme motivovali mladé študentky alebo študentov, aby išli študovať za sestry, pretože naozaj je to povolanie, ktoré je nedostatkové nielen v rámci Slovenska, ale aj celej Európy,“ uzavrela.