USA sú sklamané Orbánovou politikou voči Ukrajine

S odvolaním sa na agentúru Reuters to uviedol vo štvrtok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Myslím si, že sme sklamaní, že premiér Orbán sa ako jediný v Európskej únii rozhodol spochybňovať boj na podporu Ukrajincov,“ citoval Reuters námestníka ministra zahraničných vecí USA pre európske a euroázijské záležitosti Jima O'Briena.

Reuters pripomenul, že Maďarsko, ako člen Európskej únie a NATO, odmieta poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022 a spolu s Tureckom zdržiava aj snahu Švédska vstúpiť do NATO.

V súvislosti so švédskou otázkou predstaviteľ americkej diplomacie povedal, že sa ukáže, či maďarská vláda dodrží svoj sľub o ratifikácii vstupu Švédska do Aliancie. „Boli by sme radi, keby Maďarsko bolo konštruktívnym partnerom,“ podčiarkol O'Brien.

Orbán bol na summite EÚ v polovici decembra jediným lídrom EÚ, ktorý sa postavil proti a vetoval štvorročnú pomoc Ukrajine vo výške 50 miliárd eur. O balíku sa bude opäť rokovať na mimoriadnom summite EÚ začiatkom februára, píše Reuters.