Protesty sú podľa Kaliňáka bežným prejavom iného názoru

Tvrdí, že zmeny, proti ktorým sú vedené, vláda vopred avizovala v predvolebnom programe a musí splniť svoje sľuby voličom. Poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS) podotkol, že víťazstvo vo voľbách neznamená, že si vláda môže robiť čo chce. Občania podľa neho dávajú účasťou na protestoch najavo, že si neželajú likvidáciu štátu. Uviedli to vo štvrtkovej diskusnej relácii TV JOJ Na hrane.

Kaliňák zdôraznil, že cieľom novely je, aby Trestný zákon nebol zneužívaný, tak ako tomu bolo doteraz. Na margo avizovaného vystúpenia prezidentky k tejto téme v parlamente uviedol, že by bol rád keby sa ozvala, keď boli vo väzbe držaní ľudia, ktorí tam byť nemali. Zároveň odmieta kritiku opozície o „valcovaní“ legislatívneho procesu, keď chce prijať novelu v skrátenom legislatívnom konaní. Podotkol, že bývalá vláda prijala v skrátenom legislatívnom konaní historicky najväčšie množstvo zákonov.

Krúpa vládu za novelu opakovane skritizoval. Nesúhlasí so skracovaním premlčacej doby, znižovaním trestov za ekonomickú trestnú činnosť či rušením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Odmietol argumenty vlády, že úpravou dĺžky trestov sa zníži počet ľudí vo väzniciach. Podotkol, že takých odsúdených sú vo väzniciach len desiatky. Vláda podľa jeho slov novelu pripravila len pre vybraných ľudí.

V diskusii sa dotkli aj zmien v štruktúre Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktoré avizoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Krúpa, ktorý v tejto súvislosti požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentného brannobezpečnostného výboru, má za to, že takéto zmeny by malo robiť vedenie polície, nie minister. „Je to politická objednávka nejakým spôsobom rozbiť NAKU,“ skonštatoval. Predpokladá, že výbor nebude úznášaniaschopný.

Kaliňák reagoval, že podľa zákona musí reformu minister, pretože riadi policajný zbor. Podotkol, že na úrade Prezídia policajného zboru aktuálne pracuje veľké množstvo policajtov, ktorí preto chýbajú v regiónoch. „Teraz nemá kto robiť, lebo každý je NAKA,“ poznamenal. Dodal, že v tejto súvislosti je lepšie počkať si na to, čo Šutaj Eštok predstaví. „Nekritizoval by som to dopredu,“ doplnil.

Ak by bol líder Hlasu-SD Peter Pellegrini zvolený za prezidenta, Kaliňák nevidí problém v ďalšom fungovaní strany. „Hlas je dostatočne etablovaná a suverénna strana, aby vedela urobiť úkony ako sa prispôsobiť výsledkom volieb,“ povedal. Je však podľa neho priskoro riešiť takéto otázky.

Krúpa v súvislosti s voľbami nového predsedu strany SaS uviedol, že by bol rád, ak by funkciu zastával Branislav Gröhling alebo Marián Viskupič. To, koho bude voliť špecifikovať nechcel. „Možno pribudnú ďalší kandidáti, priestor je otvorený,“ doplnil. Zároveň poznamenal, že ide o vnútrostranícky proces, ktorý by nerád komentoval bližšie.