PS a Demokrati vyzývajú na odchod šéfa TANAP-u Petra Olexu pre pytliactvo

„Olexa vo vzťahu k prírode konal protizákonne. Nielenže usmrtil chráneného živočícha, vlka dravého, ale nechal si aj jeho lebku. Aby si ju doma vystavil. Takéto konanie je v absolútnom rozpore s ochranou prírody, ktorú má v TANAP-e zabezpečovať, a výsmechom verejnosti,“ povedala poslankyňa Tamara Stohlová (PS).

Pripomenula, že pri menovaní Olexu boli výhrady voči jeho biznisu v lesníctve a poľovníctve. Nomináciu Olexu obhajoval štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa, s ktorým sú podľa Stohlovej susedia a poľovnícki kolegovia. „Zistenie o preukázateľnom pytliačení na vzácneho vlka je pre riaditeľa Olexu diskvalifikačné, preto žiadame jeho odstúpenie. V prípade, že sa k tomuto kroku neodhodlá sám, budeme to žiadať od ministra Tarabu a v prípade potreby k tomu zvoláme aj parlamentný výbor,“ podotkla Stohlová.

Demokrati vyzývajú ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby Olexu z funkcie okamžite odvolal a za svoju nomináciu sa verejne ospravedlnil. Olexa podľa experta strany na životné prostredie Michala Kiču neponúkol verejnosti žiadnu víziu rozvoja TANAP-u. Prichádza s kontroverznými návrhmi, ako napríklad chov losov či budovanie parkovacích miest, poznamenal.

Kiča tvrdí, že Olexa pri výberovom konaní zatajil, že je odsúdený za pytliactvo. Značí to podľa neho o jeho morálnej nevyzrelosti. Vníma to ako fatálne zlyhanie Tarabu. „Ten je buď naozaj totálne neschopný, keďže si nedokáže ani len preveriť minulosť svojich nominantov, alebo o tom vedel, a teda je to prejav absolútnej arogancie,“ povedal Kiča.

Menovanie Olexu za riaditeľa TANAP-u je podľa opozičného poslanca Alojza Hlinu (SaS) výsledkom straníckeho eldoráda SNS na ministerstve životného prostredia. „Olexa nemal jediný osobnostný ani profesijný predpoklad viesť túto inštitúciu. Bol to výsmech všetkým poctivým ochrancom prírody a celej slovenskej verejnosti. Zotrvanie tohto človeka vo vedení TANAP-u bolo pre nás absolútne neospravedlniteľné a neprijateľné,“ povedal.

Ďalšie dôvody, pre ktoré by mal byť Olexa odvolaný, súviseli podľa Hlinu aj s tým, že nemá žiadne reálne skúsenosti s ochranou prírody a uspel v neverejnom výberovom konaní. Poslanec zároveň apeluje na ministra, aby výberové konania viedli v budúcnosti transparentne.