PS: Predĺženie odvodovej úľavy pre potravinárov len prehĺbi rozpočtový deficit

Výsledkom opatrenia, ktoré v stredu schválila vláda, nebude lacnejší chlieb, ale len vyššie príjmy vybraných zamestnávateľov, reagovali na predĺženie odvodovej úľavy za zamestnávateľa do konca júna poslanci Národnej rady SR za Progresívne Slovensko (PS) Ivan Štefunko a Štefan Kišš.

„Ak chce vláda riešiť ceny potravín, musí začať u ľudí, u spotrebiteľov. Nie kupovať si poľnohospodárov a dúfať, že tí na oplátku znížia ceny,“ uviedol Kišš. Upozornil, že rast cien potravín postupne spomaľuje.

Riešenie, ktoré vláda navrhuje, podľa PS len kriví trh, no problém vysokých cien potravín reálne nerieši. „Úľava ukráti z rozpočtu na rok 2024 vyše 35 miliónov eur, a to má platiť len pár mesiacov. Týchto 35 miliónov eur by malo poputovať na skutočné riešenie problému vysokých cien. Napríklad, priamo na pomoc ľuďom najviac ohrozených potravinovou chudobou, pre ktorých sú potraviny stále veľmi drahé,“ myslí si Štefunko.

Vláda navyše podľa PS vytvára v opatreniach chaos, keďže mnohé si protirečia. „Len pred pár týždňami koalícia schválila takzvanú lex konsolidáciu, ktorej súčasťou bolo aj zvyšovanie odvodov. Dnes máme na stole naopak odvodovú úľavu. Zdá sa, že sama nevie, ktorým smerom ísť,“ pripomenul Kišš.

Najväčším problémom podľa opozičných poslancov ostáva neefektívnosť predloženého opatrenia. „Vláda ľudí zavádza. Z nižších odvodov pre zamestnávateľov sa nenajedia,“ dodal Štefunko.