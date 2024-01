KDH zaskočil postoj J. Blanára voči presunu zbraní medzi Ruskom a KĽDR

„Zaskočilo ma, že Slovensko sa nepridalo k 48 štátom, ktoré odsúdili ruské útoky severokórejskými balistickými strelami na Ukrajinu. Ako sa píše vo vyhlásení štátov NATO a EÚ (s výnimkou Turecka a Maďarska) 'Transfer balistických rakiet zo Severnej Kórey zvyšuje utrpenie ukrajinského ľudu a podporuje agresívnu vojnu Ruska', to je jasný fakt,“ uviedol Čaučík.

Podotkol, že ruské bombardovanie civilných cieľov na Ukrajine je brutálnym porušovaním ľudských práv aj medzinárodného práva. Tiež, že Rusko tak porušilo rezolúcie OSN, zakazujúce obchod so zbraňami so Severnou Kóreou. „Chcem veriť, že slovenská zahraničná politika 'na štyri svetové strany' pod taktovkou Smeru neznamená aj spoluprácu s totalitným režimom Severnej Kórey alebo jeho tichú podporu,“ doplnil Čaučík.

Líder hnutia Slovensko Igor Matovič označil to, že sa SR nepridala k ostatným krajinám za medzinárodnú hanbu. Slovensko podľa jeho slov spôsobom vládnutia smeruje k Bielorusku. „Stavajú nás do veľmi zlého svetla. Takéto postoje nám do budúcna určite ublížia,“ povedal s tým, že nás sledujú aj zahraniční investori, ktorí si môžu povedať, že do tzv. novodobého Bieloruska investíciu neumiestnia. Toto už dnes podľa neho nie je právny štát.

Poslankyňa SaS Vladimíra Marcinko na sociálnej sieti informovala, že v parlamente predložila uznesenie, ktorým dala poslancom ešte možnosť o postoji Slovenska v tejto veci hlasovať.

Spojené štáty spolu so svojimi partnermi odsúdili v utorok presuny zbraní medzi Severnou Kóreou a Ruskom vrátane použitia severokórejských balistických rakiet proti Ukrajine na prelome rokov. Vyhlásenie podpísalo takmer 50 krajín vrátane Spojených štátov, Kanady, Austrálie, Japonska a všetkých krajín Európskej únie okrem Slovenska a Maďarska.

Blanár ozrejmil, že Slovensko je pripravené odsúdiť presun zbraní medzi medzi Ruskom a Severnou Kóreou po predložení relevantných dôkazov, ktoré mu aktuálne chýbajú. Progresívne Slovensko žiada v tejto súvislosti zvolanie mimoriadneho zahraničného výboru.