Predajca áut radí: Takto vyjednáte najlepšiu cenu za nové auto

Mnohí vodiči hľadajú cenovo dostupné nové autá, no mnohokrát ich odradí cena, za ktorú predajcovia vozidlá ponúkajú. Existuje však spôsob, ako znížiť cenu nového vozidla, ak poznáte triky predajcov. Jeden z nich na sociálnej sieti prezradil, ako dokážete vyjednať najlepšiu cenu za nové auto.

Brenton Smith zverejnil na TikToku poučné video, v ktorom prízvukoval: "Vždy buďte pripravení odísť od zmluvy!“ Podľa neho by ste nikdy nemali auto kupovať pri prvom vyjednávaní. Suma, ktorú si predajca vypýta ako prvú, podľa neho nikdy nie je výhodná.

Keď prídete k predajcovi áut, zvyčajne sa spýta, kto je ten, čo bude rozhodovať o kúpe. Potom pred tú osobu položí zmluvu s vozidlom za plnú cenu. Vtedy je potrebné sa vždy opýtať, či je možné cenu znížiť.

Foto: Reshetnikov_art/Shutterstock.com

„Vždy sa otočia a spýtajú sa, akú cenu chcete. V tejto fáze by som nenavrhoval smiešnu cenu, pretože predajný poradca povie, že si nemyslí, že je to dosiahnuteľné,“ upozornil Smith.

Podľa neho by ste pri následnom vyjednávaní mali použiť odpoveď: „Nepodpíšem nič, s čím nesúhlasím, a zatiaľ sme sa nedohodli.“ Pri tomto procese predajca následne odíde s vašou ponukou za manažérom. Ten sa predajcu opýta, či je zákazník schopný vozidlo kúpiť ihneď.

Potom vám ponúknu cenu o niečo vyššiu, ako je tá, ktorú ste navrhli vy. "Opäť sa vás opýtajú, či ste ochotný kúpiť auto. V tejto fáze chcete podpísať zmluvu, ale oni ju opäť vezmú k manažérovi a vrátia sa a povedia, že za túto cenu to nepôjde,“ uviedol Smith.

Podľa neho musíte vyjednávať, kým nepríde manažér a nebude hovoriť priamo s vami. Ako vysvetlil: „Predajca vám dal toľko zliav, koľko len mohol. Teraz sa manažér pokúsi ušetriť peniaze tým, že uzavrie obchod."

Smith uviedol, že kupujúci by mal odísť z predajne a nechať to tak niekoľko dní. Zoberte si však kontakt na predajcu a po pár dňoch mu zavolajte. Smith radí: "Ponúkol by som o 1 000 menej, ako bola pôvodná cena, ktorú manažér nakoniec ponúkol. Predajca sa potom opýta, že ak vám dokáže ponúknuť túto cenu, či budete môcť nechať zálohu."

Potom to pravdepodobne skúsi okresať z 1000 na 500. Vtedy Smith radí dať tomu ešte dva dni a predajca sa nakoniec sám ozve s tým, že vám ponúkne zľavu, o ktorú ste pôvodne žiadali.