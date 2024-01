Slovensko a Maďarsko sú jediné krajiny EÚ, ktoré neodsúdili presun zbraní medzi Ruskom a KĽDR

Slovensko je pripravené odsúdiť presun zbraní medzi medzi Ruskom a Severnou Kóreou po predložení relevantných dôkazov. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v súvislosti so spoločným vyhlásením o odsúdení tohto činu, pod ktoré sa podpísalo takmer 50 krajín vrátane všetkých krajín Európskej únie okrem Slovenska a Maďarska.

„Sme dôsledne na strane dodržiavania medzinárodného práva aj sankcií Bezpečnostnej rady OSN, ale nebudeme to robiť len preto, lebo nás niekto osloví, že my si to myslíme, ale dôkazy vám k tomu nedáme,“ povedal. Podotkol, že text vyhlásenia zároveň nebolo možné pripomienkovať. „Odmietame, aby sme dostali do rúk text, ktorý nemôžeme pripomienkovať, a zároveň sa k niečomu prihlásili, keď k tomu nemáme relevantné dôkazy,“ doplnil.

Minister deklaruje, že po predložení dôkazov je Slovensko pripravené sa k vyhláseniu pripojiť. „Ubezpečujem, že len čo ich budeme mať k dispozícii a budú nás vedieť presvedčiť, aj medzinárodné spoločenstvo na úrovni bezpečnostnej rady, pripojíme sa k tomu,“ vyhlásil.

Spojené štáty spolu so svojimi partnermi odsúdili v utorok presuny zbraní medzi Severnou Kóreou a Ruskom vrátane použitia severokórejských balistických rakiet proti Ukrajine na prelome rokov. Vyhlásenie podpísalo takmer 50 krajín vrátane Spojených štátov, Kanady, Austrálie, Japonska a všetkých krajín Európskej únie okrem Slovenska a Maďarska.