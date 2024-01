Tomáš: Vláda má mať možnosť vyplatiť 13. dôchodky kedykoľvek počas roka

Mohla by tak určiť ľubovoľnú výšku sumy. Ide napríklad o prípad, keby sa rapídne zvýšila inflácia. Po rokovaní vlády o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

V stredu vláda schválila návrh novely zákona o sociálnom poistení. Novelou sa môže zrušiť 13. dôchodok ako štátna sociálna dávka a má byť zadefinovaný ako nová dôchodková dávka. Vyplácať by ho tak od tohto roka mohla Sociálna poisťovňa (SP) a nie štát. Sumy 13. dôchodku pre jednotlivé druhy dôchodkových dávok by mali byť každoročne určené osobitne pre každý druh dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok.

„Každý jeden starobný dôchodca dostane pred Vianocami tohto roka trinásty dôchodok vo výške 606,3 eura. Vo výškach priemerných dôchodkov budeme vyplácať aj 13. dôchodky pre ďalších poberateľov,“ uviedol Tomáš.

Pri invalidných dôchodkoch s invaliditou do 70 %, vdoveckých či sirotských dôchodkoch by bola suma v prípade kritéria výšky priemerného dôchodku pod hranicou 300 eur. Poberatelia týchto druhov dôchodkov preto dostanú 13. dôchodky vo výške 300 eur. Ak však poberatelia invalidných dôchodkov dosiahli dôchodkový vek, bude im vyplatený plnohodnotný 13. dôchodok vo výške 606,3 eura.

Tomáš sa opätovne vyjadril aj k problému s narastajúcim počtom ľudí, ktorí odchádzajú do predčasného dôchodku. Pripravuje riešenia. „Návrh musí byť prerokovaný na koaličnej rade a nechcem riešenia predstavovať skôr, ako to budeme mať vykonzultované,“ povedal Tomáš.

Za predchádzajúci rok bolo novopriznaných predčasných dôchodkov takmer 18.000. Ide o medziročný nárast o 55 % a ešte nie je posúdených ďalších 25.000 žiadostí. Občania podľa Tomáša odchádzajú na predčasný dôchodok pre individuálny dôchodkový strop.

Problém s odchodom do predčasných dôchodkov potvrdil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). „Pekári či poľnohospodári v živočíšnej výrobe majú s týmto veľký problém, nájsť človeka do pekárne či do maštale. Dúfam, že sa nájde riešenie,“ povedal Takáč.