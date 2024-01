Takto správne pripravíte slaninu na údenie

Sú niektoré jedlá, ktoré by sme si nemali dopriať vo veľkej miere, ale jednoducho sú také chutné, že si nemôžeme pomôcť. Tam jednoznačne patrí aj slanina, ktorá je typická vrstvami tenkého mäsa, ktoré sú prerastené tukom.

Čerstvá slanina nemá dlhú trvanlivosť, takže sme si zvykli ju upravovať tak, aby nám vydržala čo najdlhšie. Asi najtradičnejším spôsobom je údenie, pričom si údenú slaninu môžete pripraviť aj doma. Ako na to? Mäso musíte pred údením správne naložiť. Nie je to vôbec také zložité, ako by sa mohlo zdať. Navyše existuje hneď niekoľko metód, takže si môžete vybrať takú, ktorá vám viac vyhovuje.

Suchá metóda nakladania slaniny

Toto je pravdepodobne tá známejšia metóda nakladania slaniny na údenie, minimálne teda v našich končinách. Využíva sa pri nej celý kus slaniny, ktorú tak nie je potrebné krájať na menšie kúsky. V zásade spočíva v tom, že sú soľ, korenie a ďalšie dochucovadlá do slaniny vmasírované a necháte ich niekoľko dní odstáť, pričom ale nesmiete zabudnúť slaninu pravidelne otáčať. Poďme na to ale postupne.

Na 2kg čerstvej slaniny budete potrebovať:

Nakladaciu soľ (využite množstvo podľa návodu na obale)

1 lyžičku cukru

10 guľôčok čierneho korenia

10 guľôčok nového korenia

3 bobkové listy

Toto všetko rozdrvte a zmiešajte spolu. Zmes naozaj dôkladne vmasírujte do slaniny. Tú nechajte dva dni odležať pri izbovej teplote v nádobe, ideálne materiály sú smalt, sklo alebo kamenina. Keďže soľ zapríčiní to, že slanina začne púšťať vodu, mali by ste si to odsledovať a následne ju premiestniť do chladničky (ideálna teplota je 2°-8° Celzia). Tu už musíte slaninu pravidelne otáčať každý deň, aby chuť korenín a soli prešla do slaniny rovnomerne.

Takto ju necháte v chladničke 10 dní a nesmiete zabudnúť na otáčanie. To by malo stačiť na to, aby bola slanina dostatočne a vyvážene naložená. Potom bude už len na vás, čo s ňou spravíte. Takto naložená slanina sa totiž nehodí len na údenie, ale taktiež na varenie alebo pečenie.

Mokrá metóda nakladania slaniny

Kým pri predchádzajúcej metóde môžete využiť celý kus slaniny, mokrá metóda sa líši aj v tom, že tu by ste slaninu mali nakrájať na menšie kúsky, respektíve plátky. Mäso sa totiž nakladá v náleve tak, že sa doň celé ponorí a to je jednoduchšie v prípade, že máte menšie časti. Rovnako sa líšia aj použité suroviny a v tomto prípade na 4kg surovej slaniny potrebujete:

2l vody

Nakladaciu soľ (využite množstvo podľa návodu na obale)

1 lyžicu horčicových semienok

1 lyžicu guľôčok čierneho korenia

1 lyžicu guľôčok nového korenia

3 bobkové listy

Vodu najskôr priveďte k varu a nechajte vychladnúť, pridajte všetky korenia a nakladaciu soľ. Nakrájajte si slaninu na menšie časti, ideálne teda tenké plátky. Tie poukladajte do nádoby (tá by rovnako mala byť ideálne z kameniny, skla alebo smaltu. Slaninu zalejte nálevom a dbajte na to, aby bola celá ponorená, to znamená aj všetky kúsky. Napríklad ju môžete niečím zaťažiť. Takto naloženú slaninu nechajte na 10 dní v chladničke (ideálna teplota je 2°-8° Celzia). Priebežne ale nezabúdajte slaninu kontrolovať. Nemala by sa meniť konzistencia, nemala by sa tvoriť ani pena. Rozhodne by ste nemali cítiť nepríjemný zápach.

Ak nakladanie prebehlo v poriadku, po 10 dňoch môžete slaninu z nálevu vybrať a mali by ste ju dobre očistiť od soli aj korenia. Ich chuť už prešla do slaniny, takže nemusia byť na nej. Keď slaninu očistíte, osušte ju a tým pádom je pripravená na ďalšie spracovanie. Aj v tomto prípade takto naloženú slaninu nemusíte len údiť, ale aj variť či piecť.