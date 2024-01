Šucha: Tento rok sa ukáže, či Slovensko vyznáva hodnoty EÚ

V tomto roku sa zároveň ukáže, či Slovensko vyznáva hodnoty, na ktorých je EÚ založená. V relácii CD Klub Pavla Demeša v TASR TV to uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.

Upozornil predovšetkým na vojnu na Ukrajine a na Blízkom východe. Zároveň poukázal na technologickú zmenu, ktorú označil za „najväčšiu v histórii ľudstva“. Ako pokračoval, podľa odborníkov bude rok 2024 kľúčový ohľadne zmien v digitalizácii a umelej inteligencii. „Vo svete sa akoby nanovo rozdávajú karty a EÚ musí zabrať naplno,“ prízvukoval. Pripomenul tiež, že EÚ pred Vianocami prijala prvú reguláciu umelej inteligencie na svete.

V roku 2024 sa podľa neho tiež ukáže, či Slovensko po 20 rokoch svojho členstva v EÚ skutočne vyznáva jej základné hodnoty, medzi ktoré patria aj princípy právneho štátu. Pozitívne vníma deklaráciu slovenskej vlády, ktorá sa v programovom vyhlásení prihlásila k členstvu v EÚ aj NATO. Pokiaľ by však slovenská vláda zmenila niektoré pravidlá a predpisy na Slovensku tak, že nebudú v súlade s princípmi právneho štátu, EÚ by to podľa neho mohla vnímať ako problém.

Pripomenul tiež, že 8. júna sa budú na Slovensku konať voľby do Európskeho parlamentu, kde dostane Slovensko 15 zo 720 kresiel. Výzvou budú podľa neho v týchto voľbách najmä hybridné hrozby.

Partnerstvo EÚ a Spojených štátov označil za najlepšie v dejinách a novembrové prezidentské voľby v USA to podľa neho veľmi nezmenia. „Nech už dopadnú voľby akokoľvek, myslím si, že vzťah medzi Európou a Spojenými štátmi, či už obranný, ale aj ekonomický, zostane nesmierne dôležitý,“ povedal Šucha.

V prípade vzťahu s Ukrajinou upozornil na dôležitosť najnovšieho 50-miliardového balíka pomoci, ktorý by mala EÚ podľa neho prijať v najbližších týždňoch. Nazdáva sa, že EÚ vyrieši aj prípadné veto Maďarska.

Šucha sa v relácii vyjadril aj k vzťahom EÚ s Čínou. Táto krajina má podľa neho obrovskú ekonomiku založenú na inováciách a poznaní a považuje ju za „veľmi seriózneho a veľmi veľkého partnera EÚ“.