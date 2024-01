Mužovi každú noc niekto upratal v kôlni. Kamera odhalila prekvapivú pomocníčku

Poštár na dôchodku Rodney Holbrook je síce vášnivým fotografom divokej prírody, ale nikdy nečakal, že sa mu v jeho vlastnej kôlni podarí zachytiť scénu ako z animovaného filmu Ratatouille. Holbrook si všimol, že cez noc mu niekto upratuje veci pohodené v kôlni, preto nastavil na svojom pracovnom stole kameru s nočným videním. Tá zachytila myš, ktorá po nociach tajne ukladala drobnosti na jednu kopu.

75-ročný muž z Builth Wells vo Wales pre BBC uviedol: "Trvalo to celé mesiace. Volám ju waleská poriadkumilovná myš. Najprv som si všimol, že časť jedla, ktoré som dával vtákom, končí v starých topánkach, ktoré som skladoval v kôlni, a tak som nastavil kameru."

Zábery z kamery zachytili, ako svedomitý hlodavec zbiera štipce, zátky, matice a skrutky a ukladá ich do organizéra na Holbrookovom pracovnom stole. Holbrook dokonca experimentoval a nechával vonku rôzne predmety, aby zistil, či ich myš dokáže zdvihnúť, ale tvora to neodradilo a dokonca bolo vidieť, ako nosí sťahovacie pásky.

"Nemohol som tomu uveriť, keď som videl, že myš upratuje. Premiestňovala do škatule všetky možné veci, kúsky plastu, matice a skrutky. Teraz sa už neobťažujem s upratovaním, lebo viem, že sa o to postará. Nechávam veci mimo škatule a ona ich do rána vráti na svoje miesto. V deväťdesiatich deviatich prípadoch zo sto myš upratuje celú noc," povedal Holbrook.