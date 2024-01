​Tieto predmety nikdy neodkladajte do garáže – inak neskôr oľutujete

Do garáže sa toho zmestí oveľa viac ako len auto. Mnohí si v nej skladujú motorový olej, pneumatiky, náradie či iné komponenty potrebné na servis vozidla. Tento priestor však často vypĺňajú aj predmety, ktoré nemajú s motorizmom nič spoločné.

Väčšina garáží nebola vybudovaná tak, aby poskytovala dostatočnú ochranu pred škodlivými podmienkami všetkým druhom materiálov. Keďže nebývajú zateplené, nemajú dokonalé vetranie a býva v nich zima, určite do tej svojej neodkladajte tieto predmety:

Knihy, časopisy, fotografie, dokumenty a iné papiere

Foto: Patrick Hatt/Shutterstock.com

Garáž nie je vhodná na skladovanie dôležitých a krehkých predmetov z papiera kvôli nahromadenej vlhkosti vo vzduchu. Tá po čase spôsobuje nenávratné poškodenie tohto materiálu.

Domáci nábytok

Drevený nábytok a nábytok z drevotriesky sa môže pod vplyvom vlhkosti lámať alebo ohýbať. Rovnako mu škodí aj striedanie teplôt pri otváraní a zatváraní garážových dvier. Do garáže netreba odkladať ani kovový nábytok, ktorý v nej môže hrdzavieť.

Jedlo a krmivo

Foto: MDV Edwards/Shutterstock.com

Garáž by nemala nahrádzať funkciu špajze a nemali by ste do nej odkladať ani krmivo pre domácich miláčikov alebo vtáčí zob. Všetky druhy potravín a krmiva totiž lákajú divé a pouličné zvieratá, ktoré si z vašej garáže môžu rýchlo spraviť útočisko, prípadne preniknúť až do domu.

Oblečenie

Nepomôže ani plastový obal so zipsom. Vlhkosť v garáži sa na oblečení môže podpísať tvorbou plesne. Látka takisto priťahuje myši a iných škodcov.

Koberce

Aj koberce vo vlhkom prostredí predstavujú hrozbu pre rast plesní. Odložte ich preto radšej niekam do domu.