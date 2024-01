Taraba: Bola by chyba, ak by SNS nenominovala vlastného prezidentského kandidáta

„Ak by SNS povedala, v prvom kole voľte niekoho iného, tak by to nebolo úplne uveriteľné. Skôr by to znamenalo, že nevie niekoho vygenerovať,“ povedal Taraba. Deklaroval, že on ako nominant SNS podporí v prvom kole kandidáta, na ktorom sa strana zhodne.

„Je dôležité, aby tento bod nenarúšal dôveru nás ako koaličných partnerov. Aby tá diskusia bola dôstojná. Každý má právo kandidovať. Je na predsedoch strán, aby súťaživosť neprekročila rámec ľudských vzťahov,“ skonštatoval Taraba. Kandidáti na prezidenta nie sú podľa neho bodom, na ktorom by sa koalícia rozhádala.

Danko zvažuje kandidatúru

Šanca, že o post hlavy štátu zabojuje napokon aj predseda SNS Andrej Danko, je podľa jeho slov čím ďalej väčšia. Povedal to v decembrovom rozhovore pre TASR. Ak by sa stal prezidentom súčasný predseda Národnej rady (NR) SR a Hlasu-SD Peter Pellegrini, SNS bude žiadať prerozdelenie postov v koalícii. Pripustil aj zmeny v ministerskom klube SNS.

„Pellegrini sa ešte nevyjadril, SNS nečaká. My skúšame aj náhodne, ako ľudia reagujú na podporu jednotlivých kandidátov. Dali sme si robiť prieskumy, ako by kto volil,“ priblížil Danko. Avizoval pritom, že svoje rozhodnutie SNS predstaví prvý alebo druhý januárový týždeň. Zopakoval, že národniari chceli spoločného koaličného kandidáta na prezidenta, a to buď premiéra Roberta Fica (Smer-SD), alebo Pellegriniho. Fico však podľa Dankových slov nechcel kandidovať a Pellegrini odmietol podporu SNS.

Prvé kolo volieb prezidenta SR bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude v sobotu 6. apríla. Termín volieb oznámil v pondelok predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD). Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.