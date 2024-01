Nové pravidlá pri odstrele medveďov: V intravilánoch majú pomáhať policajti

Taraba: Bola by chyba, ak by SNS nenominovala vlastného prezidentského kandidáta

SNS ako historicky najstaršia národná strana by mala nominovať vlastného kandidáta do prezidentských volieb. V pondelok to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.