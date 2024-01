Korčok: Kľúčovou témou prezidentských volieb bude rovnováha

V tohtoročných prezidentských voľbách pôjde politicky o to, či predseda vlády cez úrad prezidenta ovládne celú moc v štáte a sústredí do jedných rúk. Kandidát na prezidenta Ivan Korčok to uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii.

„Chcem byť prezidentom, ktorý je spravodlivý, prísny, ktorý vie uznať, keď vláda robí dobré kroky, ale jednoznačne a rozhodne sa postaviť voči tomu, čo vláda robí a nie je v súlade so záujmami Slovenskej republiky,“ vyhlásil Korčok.

Chcel by byť aktívnou hlavou štátu, ktorá rozumie problémom krajiny. Zasadiť sa chce za to, aby bolo zrejmé, že Slovensko patrí do slobodného sveta. Sľubuje alternatívu prezidenta, ktorý je nezávislý, suverénny, ktorý vie tento úrad premeniť na službu vlasti, občanom a celej Slovenskej republike. V najbližšom období plánuje ďalej aktívne komunikovať s občanmi.

Predseda parlamentu a Hlasu-SD Peter Pellegrini, ktorý bude pravdepodobne tiež kandidovať v prezidentských voľbách, podľa Korčoka bude naďalej slúžiť súčasnej vládnej koalícii.

Prvé kolo volieb prezidenta SR bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude v sobotu 6. apríla. Termín volieb oznámil v pondelok predseda Národnej rady SR. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.