Inštalatérka radí: Takto sa zbavíte škvŕn na škárovacej hmote

Všimli ste si, že škárovacia hmota medzi obkladmi v kúpeľni už dlho nie je biela, ako kedysi? Je možné, že tieto časti napadla pleseň. Existuje však jednoduchý trik, ktorý nielenže odstráni plesne a huby, ale zanechá škáry oveľa belšie ako predtým. Najlepšie na tomto triku je, že nemusíte kupovať žiadne nové výrobky, ale len zamieriť do svojej kuchyne.

Inštalatérka Rebecca Senyard z Brisbane sa na svojej webovej stránke podelila o návod, ako vyčistiť škárovaciu hmotu pomocou obyčajného citróna. Vysvetlila to takto: "Všimla som si, že na vonkajšom okraji našej vane v dievčenskej kúpeľni začala v škárovacej hmote rásť pleseň a tak som si povedala, že na ňu vyžmýkam citrónovú šťavu, aby som zistila, či to odstráni pleseň.”

Foto: theplumbette.com.au

Rebecca predtým skúšala iné prírodné čistiace prostriedky, no nezaznamenala veľmi pôsobivé výsledky. Skúšala to so sódou bikarbónou a octom, ale neoslovilo ju to. Niekedy ju to dokonca stálo viac ako chemické čističe, pretože mnohokrát na jedno čistenie minula celú škatuľu sódy bikarbóny.

Rebecca namiesto toho tentoraz rozkrojila jeden citrón a šťavu vytlačila na škárovaciu hmotu. Potom ju nechala pôsobiť 10 minút a fungovala priam zázračne. "Šťavu som očistila vlhkou handričkou a väčšina plesní zmizla a škárovacia hmota bola oveľa belšia ako predtým. Bohužiaľ, v silikónovej časti boli stále stopy plesne, čo znamená, že pleseň je v silikóne a jediný spôsob, ako sa jej zbaviť, je odstrániť tento silikón a znovu naniesť okolo vane,” vysvetlila Rebecca.

Citrónom vyčistíte mikrovlnku aj dosky na krájanie

Foto: Marian Weyo/Shutterstock.com

Citróny sú účinné na čistenie, pretože obsahujú kyselinu citrónovú, ktorá pôsobí antibakteriálne a antisepticky. Ďalším bonusom je, že citróny po vyžmýkaní zanechávajú osviežujúcu vôňu.

Pozrite si video: 10 tipov ako využiť citróny pri upratovaní

Niektorí ľudia ich používajú samotné alebo miešajú citrónovú šťavu so sódou bikarbónou na vytvorenie čistiacej pasty. Po natretí na škárovaciu hmotu ju môžete vydrhnúť zubnou kefkou, aby ste odstránili prípadné zafarbenie. Ide o lacnejší variant k bežným prípravkom proti plesniam.

Autorka kníh o efektívnom upratovaní Lynsey Crombie hovorí, že citróny sa dajú použiť na čistenie všetkého, od špinavej rúry až po vodný kameň v sprche. Kyselina citrónová nielenže dobre odstraňuje odolné škvrny, ale zanechá váš domov úžasne voňavý.

Napríklad mikrovlnnú rúru dokážete vyčistiť tak, že citrusové plody nakrájate na plátky a vložíte ich do misky s vodou. Nechajte mikrovlnnú rúru bežať päť minút na najvyššom stupni a potom ju pretrite handričkou a uvidíte, ako ľahko to pôjde.

Citrón je tiež najúčinnejší spôsob čistenia dosky na krájanie. Ak polovicou citróna pretriete dosku, dokážete tak odstrániť baktérie a zárodky, ktoré nevidno voľným okom.