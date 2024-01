Pellegrini oznámil, kedy budú prezidentské voľby

Prvé kolo volieb prezidenta SR bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude v sobotu 6. apríla. Termín volieb oznámil v pondelok predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD). Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.

Hlavu štátu volia občania SR v priamych voľbách na päť rokov. Ústava SR hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15.000 podpismi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.

Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov.

Lehotu na utvorenie volebných okrskov a volebných miestností určil Pellegrini do 30. januára, lehotu na utvorenie okresných a okrskových volebných komisií do 19. februára. Prvé zasadnutie komisií má byť do 29. februára.

Pellegrini oznámi svoju kandidatúru neskôr

Pellegrini oficiálne oznámi svoju kandidatúru na prezidenta 19. januára v Banskej Bystrici. Oznámiť to chce oficiálne až potom, ako predsedníctvo strany Hlas-SD jeho rozhodnutie schváli.

„Rozhodnutie, svoje osobné, som prijal,“ uviedol Pellegrini s tým, že ešte je potrebné splniť niektoré stranícke záležitosti. Hovoriť musia podľa jeho slov aj o tom, či po jeho definitívnom oznámení bude strana a jej orgány fungovať ako majú, či nebude ohrozená jednotnosť koalície a podobne.

Pellegrini priblížil, že po oznámení kandidatúry sa nevzdá ani pozície predsedu parlamentu, ani postu lídra strany. „Pokiaľ sa stanem prezidentom, urobím všetko pre to, aby som dodržal literu zákona, že prezident má byť nestranícky,“ reagoval na otázku, či sa vzdá postu predsedu strany, ak vo voľbách uspeje. Detailnejšie podľa vlastných slov odpovie, keď bude oficiálne oznamovať kandidatúru. Čo sa týka spolupráce na úrovni najvyšších ústavných činiteľov, tá je podľa Pellegriniho potrebná. Nemyslí si však, že by mal prezident sedávať na koaličných rokovaniach.

V súvislosti s vyjadreniami lídra SNS Andreja Danka skonštatoval, že hodnotiť to budú jeho voliči. Prerozdelenie pozícií v koalícii po prípadnom úspechu vo voľbách Pellegrini nechce meniť. Podčiarkol, že rozdelenie vyplýva z platnej koaličnej zmluvy a na základe výsledkov parlamentných volieb. Ocenil, že premiér a líder Smeru-SD Robert Fico mu už avizoval podporu. Bude rád, ak by ho napokon v prezidentskej kandidatúre podporila aj SNS.