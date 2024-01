Tému obdarovávania počas Vianoc je potrebné v škole otvoriť, tvrdí psychológ

Podľa výskumov sú totiž deti vystavené chudobe viac ohrozené šikanou. Pre TASR to uviedol riaditeľ občianskeho združenia (OZ) IPčko a psychológ Marek Madro.

Ako povedal, otázky týkajúce sa vianočných darčekov po návrate do školy sú pomerne prirodzené. Nie každému sú však príjemné.

„Náročná ekonomická situácia a chudoba sú jedným z výrazných faktorov, ktoré ovplyvňujú život mladých ľudí v kontexte ich duševného a fyzického zdravia, budúcnosti, vzdelania, sociálnych vzťahov. Štúdie, ktoré sa touto témou zaoberali, upozornili na fakt, že deti vystavené chudobe sú často osamelejšie. Majú ťažkosti s nadväzovaním priateľstiev, cítia sa viac izolované, majú nízke sebavedomie a sebahodnotu a sú vo vyššej miere ohrozené šikanou,“ uviedol Madro.

Podľa jeho slov je veľmi dôležité, aby rodičia a blízki s deťmi už pred Vianocami otvorene a primerane veku hovorili o tom, čím si rodina prechádza.

„Ak sú deti od reality odtrhnuté a ťažkosti sú pred nimi ukrývané, majú pocit, že sa nič nedeje, potom to sklamanie z vianočných darčekov môže byť oveľa väčšie, ako keď sme otvorení a dávame najavo, že je to teraz náročnejšie, ale sme v tom spolu a pracujeme na riešení, aby sa situácia zlepšila. Potrebujú v rámci rodiny cítiť porozumenie a zároveň aj podporu v tom, že to na ich hodnote nič nemení,“ vysvetlil Madro.

Pre mladých ľudí sú podľa neho najnovší telefón, značkové oblečenie, dovolenky a iné materiálne veci „vstupenkou“ do sociálnych vzťahov s ich rovesníkmi. Je to jedna z foriem tlaku, ktorý mladí ľudia vnímajú.

„Otázky v škole, čo kto dostal na Vianoce, je potrebné zameniť za otázky tom, ako ich prežili, ako sa cítili počas sviatkov, čo ich potešilo, s kým sa stretli, na akom koláči si najviac pochutnali, akú hru hrali a podobne,“ doplnil Madro.

Ako povedal, je dôležité aj zo strany pedagógov a odborných zamestnancov v školách, aby si všímali, identifikovali a reagovali na dianie v triedach. Ak tak neurobia, je riziko, že sa patológie v triedach rozvinú.

Anonymne, nonstop a bezplatne sa môžu mladí i dospelí ľudia poradiť prostredníctvom webstránky IPcko.sk, prípadne na bezplatnej krízovej linke pomoci 0800 500 333.