Slovná hádka vyústila do útoku nožom. Polícia obvinila 25-ročného muža

Polícia obvinila 25-ročného muža z Veľkej Lomnice, ktorý mal po hádke viackrát bodnúť iného muža. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku konfliktu medzi nimi došlo v sobotu (6. 1.) večer na Petržalskej ulici v Kežmarku.

Hádka podľa policajnej hovorkyne vyústila do fyzického konfliktu, muži sa začali navzájom biť a napádať. „Starší z nich vytiahol z bundy nôž a opakovane bodol mladšieho do brucha, ako aj do iných častí tela. Napadnutý Kežmarčan utrpel zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie. Incident sa odohral na verejnosti prístupnom mieste, pričom trom mužom sa podarilo navzájom sa napádajúcich mladíkov od seba oddeliť,“ priblížila Ligdayová. Aj napriek tomu sa útočník snažil v napádaní pokračovať.

Na mieste ho zadržala policajná hliadka a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Na základe dôkaznej situácie bol agresor obvinený zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a z trestného činu výtržníctva. Okresný vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného.