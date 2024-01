Miroslav Radačovský plánuje kandidovať za prezidenta

O podpisy na kandidatúru plánuje požiadať desať poslancov SNS a päť poslancov z iných politických strán. Informoval o tom v tlačovej správe. Na kandidatúru podľa stanoviska vyzvalo Radačovského predsedníctvo strany.

Voľby prezidenta budú tento rok, ich termín ešte predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) neoznámil. Súčasná prezidentka Zuzana Čaputová nebude opäť kandidovať.

Hlavu štátu volia občania SR v priamych voľbách na päť rokov. Ústava SR hovorí, že kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, ktorí majú právo voliť do parlamentu, a to na základe petície. Podpísať ju musí najmenej 15.000 občanov. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.

O post prezidenta sa uchádzajú diplomati Ivan Korčok a Ján Kubiš. Podpisy od občanov potrebné na kandidatúru zbiera aj zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková a Marta Čurajová, ktorá chce byť nezávislá apolitická národná kandidátka. O post prezidenta sa chce uchádzať aj líder mimoparlamentnej strany Aliancia Krisztián Forró. Spomína sa tiež kandidatúra exministra spravodlivosti a exšéfa Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina. Pellegrini má svoje rozhodnutie o tom, či bude kandidovať, oznámiť v polovici januára.