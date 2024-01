Vážna nehoda: Vodič zišiel z cesty a narazil do stromu

Pri víkendovej dopravnej nehode v Poltárskom okrese sa ťažko zranil 36-ročný muž. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Dodáva, že udalosť sa stala v sobotu (6. 1.) večer blízko obce Zlatno v okrese Poltár v smere na Kokavu nad Rimavicou. „Podľa doteraz zistených informácií sa vodič pravdepodobne nevenoval vedeniu auta a nesledoval situáciu v cestnej premávke,“ objasnila polícia s tým, že vozidlom prešiel mimo cesty. Tam vošiel do priekopy a narazil do stromu. S vážnymi zraneniami ho previezli do nemocnice.

Foto: facebook.com/KRPZBB

Podľa polície mu dychovú skúšku pre zranenia nerobili. „Prípadné požitie alkoholu budú zisťovať z odobratej vzorky krvi v nemocnici,“ doplnila s tým, že škodu na aute odhadli na 3000 eur.