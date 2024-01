Kuchár Jožko, obvinený z brutálnej vraždy partnerky, ide do väzby

Kuchár Jozef Hanuska, obvinený z vraždy ženy v bratislavskom byte, ide do väzby. V nedeľu o tom rozhodla sudkyňa bratislavského súdu. Médiá o tom informoval prokurátor Peter Pilár s tým, že rozhodnutie je právoplatné.

„Sudkyňa pre prípravné konanie po výsluchu obvineného, oboznámení sa s obsahom spisu, ako aj oboznámení sa s vyjadrením prokurátora, obvineného a jeho obhajcu rozhodla, že sa v plnom rozsahu stotožňuje s návrhom prokurátora na vzatie obvineného J. H. do väzby,“ priblížil. Rozhodla tak pre útekové a preventívne dôvody.

Hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak pre TASR priblížil, že Mestský súd Bratislava I vzal obvineného do väzby z dôvodnej obavy, že by mohol utiecť, skrývať sa alebo ináč mariť trestné konanie a dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti.

Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov. Policajti vo štvrtok (4. 1.) informovali o náleze tela ženy bez známok života v jednom z bytov v druhom bratislavskom okrese. Podozrivého zadržali v piatok (5. 1.) popoludní.

Podľa televízie Markíza telo 48-ročnej Patrície našli v hroznom stave. Mala byť rozrezaná a vedľa jej tela na zemi malo byť položené vedro s jej orgánmi. Žena mala mať rozrezané ľavé líce, hrudník aj stehno. Telo malo byť prikryté dekou, na ktorej údajne ležal britský pas. Žena bola podľa informácií portálu noviny.sk Slovenka, no pas mal byť na jej meno.