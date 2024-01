Toto musíte urobiť s oknami v aute, ak nechcete, aby sa pokazili

Automechanik odhalil jednoduchý a zároveň lacný trik, vďaka ktorému by vaše elektrické okná na aute mali vydržať navždy a nebudete musieť platiť za opravu opotrebovaného mechanizmu okien.

Mechanik s viac ako 50-ročnou praxou nahráva videá na sociálne siete, aby vodičom pomohol s údržbou ich auta. Scotty Kilmer sa na sociálnych sieťach pokúsil vysvetliť lacný trik, ktorý by mal pomôcť elektrickým oknám vášho auta vydržať dlhšie. Jediné, čo potrebujete, je silikónové mazivo v spreji.

"Okná sa dvíhajú a spúšťajú vďaka malému elektrickému motorčeku. Nie je veľmi silný a ak sa príliš namáha, zhorí,” vysvetlil Kilmer. Ak sa sklo príliš trie o tesnenie, môže to vyvíjať veľký tlak na funkciu motorčeka. Preto by ste si mali zaobstarať nejaký silikónový mazací sprej a nastriekať ho do oblastí, kde dochádza k najväčšiemu treniu. Podľa Kilmera sú to hlavne bočné strany okna. Automechanik preto na ukážku nastriekal mazivo na stranu blízko spätného zrkadla.

"Možno narobíte trochu neporiadku, ale ten môžete utrieť handrou,” dodal Kilmer. Podľa neho tým autu neublížite, ak zvyšky okamžite zotriete. Potom nastriekajte aj dlhú zadnú časť, utrite zvyšky a nechajte okno raz alebo dvakrát zísť dole a hore. Mechanik odporúča robiť to dva až trikrát ročne, aby ste sa vyhli nákladným opravám.