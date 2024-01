Vlhová triumfovala v slalome v Kranjskej Gore

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala nedeľný slalom Svetového pohára v Kranjskej Gore. Na druhé miesto odsunula Nemku Lenu Dürrovú, ktorá zaostala o 72 stotín, tretia skončila prekvapujúco Američanka AJ Hurtová (+0,87). Vlhová zaknihovala po prvenstvách v Levi a Courcheveli tretí triumf v sezóne a celkovo 31. v prestížnom seriáli.

Dvadsaťosemročná Slovenka využila vypadnutie líderky SP Mikaely Shiffrinovej. V priebežnom poradí disciplíny stiahla manko na Američanku zo 105 na päť bodov, druhá je aj v celkovej klasifikácii, za Shiffrinovou zaostáva o 207 bodov.

Vlhová slávila v slovinskom stredisku svoj tretí triumf (2020, 2022, 2023). „Som šťastná a hrdá. Boli to veľmi ťažké podmienky, najmä druhé kolo bolo náročné. Od prvej až po poslednú bránku som sa snažila lyžovať najlepšie ako viem. Tlačila som do toho, ako sa len dalo. Keď som videla v cieli, že som v zelených číslach, bola to erupcia radosti, veľmi som sa tešila, najmä pred takým množstvom slovenských fanúšikov,“ povedala v cieli pre televíziu FIS.

Vlhová viedla už po 1. kole, v ktorom si vybudovala náskok 26 stotín na Dürrovú a Chorvátku Leonu Popovičovú. Naplno využila štartové číslo jeden a napriek sneženiu a zníženej viditeľnosti predviedla plynulú jazdu. Spomedzi všetkých pretekárok zajazdila najrýchlejšie horný úsek, rýchlo napravila aj zaváhanie v strednej časti na zlome do strminy a v záverečnej pasáži patrila opäť medzi najrýchlejšie. Z vedúcej pozície ju v úvodnom kole nikto nezosadil. „Nešla som úplne najlepšie, ale ani zle. Trochu som sa trápila s viditeľnosťou, pretože sneží a sneh je mokrý. Od polovice trate som cez okuliare nič nevidela, zišli by sa mi stierače. Urobila som chybu v strednej časti trate na zlome do strminy, úplne som zastala. Stál tam Mauro, ten mi zakričal, aby som chytila znovu rytmus. Inak je to celkom fajn. Prvý a posledný úsek som mala dobrý, iba prostredná časť nevyšla,“ uviedla pre JOJ Šport.

Shiffrinová vypadla v 1. kole po špicari, so štartovým číslom sedem zaostala už na prvom úseku za Vlhovou o 47 stotín. Američanka naposledy nedokončila slalom SP taktiež v Kranjskej Gore, keď v roku 2022 vypadla v 2. kole. Úvodnú jazdu nedokončila po vyše siedmich rokoch. „Včera som bola úplne vyčerpaná. Dnes to bolo lepšie, ale mala som zlé načasovanie, čo sa v slalome okamžite trestá. Bude to však lepšie,“ povedala v mixzóne.

Druhé kolo sa vydarilo 23-ročnej Hurtovej, ktorá sa najlepšou druhou jazdou posunula zo 16. pozície až na pódium. Prekvapila aj Švajčiarka Camille Rastová, ktorá skončila štvrtá (+1,17). Popovičová po obrovských problémoch v dolnej časti klesla až na 11. miesto, s rozbitou traťou bojovala aj Dürrová, ale o 15 stotín sekundy napokon prekonala Američanku a hodila rukavicu Vlhovej. Olympijská víťazka z Pekingu si na medzičasoch držala náskok na Nemku, predviedla sústredenú jazdu a dolu ešte zrýchlila. Na prvenstvo jej napokon stačil aj siedmy najlepší čas v 2. kole.