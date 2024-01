SHMÚ varuje pred výrazným ochladením

Do pondelka (8. 1.) by sa malo na Slovensku v nižších polohách výrazne ochladiť. Vo väčšine krajiny klesnú teploty na mínus už do nedele večera. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Nad nulou teplota zostane na východe Podunajskej nížiny, juhu stredného Slovenska a dolnom Zemplíne. Vo vyšších polohách sa neočakáva výraznejšie ochladenie ani v pondelok.

SHMÚ priblížilo, že ochladzovanie začalo už do nedeľného rána, a to najmä na severe krajiny. „Výrazný pokles teploty za posledné hodiny je už vidno aj na krajnom západe územia a prakticky aj v celom Prešovskom kraji,“ dodalo. Naopak, na východe Podunajskej nížiny a v Banskobystrickom kraji sa podľa SHMÚ zatiaľ takmer vôbec neochladzuje.