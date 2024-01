Autá značky Toyota majú jedno tajomstvo. Skontrolujte si, či to máte v aute aj vy

Mechanik odhalil, že v autách populárnej automobilovej značky Toyota sa je skrytá priehradka. Mnohí majitelia o nej ani netušia, preto ich odborník vyzval, aby si sami skontrolovali, či ju majú.

Nathan, ktorý prevádzkuje dielňu Nathan's BMW Workshop v Altenburgu v štáte Missouri, vo videu ukázal, ako túto nezvyčajnú priehradku nájsť. Tvrdí, že tajnú priehradku možno nájsť v každej Toyote a ukázal to na svojom vlastnom SUV.

"Možno si to budete chcieť overiť, vraj všetky majú túto priehradku,” povedal Nathan a vzal divákov do vnútra vlastného auta. Zdvihol zadné sedadlo na strane spolujazdca a odhalil, že pod ním sa skrývajú dvierka. Potom už len stačilo otočiť malým zámkom vsadeným do koberca a otvoriť malú priehradku. Podľa Nathana sa do tajnej priehradky zmestí len pár vecí.

"Ak chcete pred niekým niečo ukryť a nechcete, aby o tom vedel, dáte to práve sem,” dodal a na ukážku do tohto priestoru ukryl náradie a bankovky, aby boli v bezpečí.

Nathan spomenul, že v iných modeloch Toyoty môže byť táto priehradka kvôli odlišnému usporiadaniu umiestnená niekde inde, ale trval na tom, že by mala byť v každom aute, vrátane pick-upov a menších áut. Jedna z komentujúcich pod videom uviedla, že túto priehradku našla v kufri svojho auta.